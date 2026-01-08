Tommi Kylliäinen palaamassa pian ohjastustehtäviin – ”Innolla odotellaan”

Valtakuntamme ykköskorin kuskeihin lukeutuva Tommi Kylliäinen joutui useamman kuukauden sairauslomalle viime marraskuussa Lappeenrannan raveissa sattuneen rytäkän seurauksena.Miehen peukaloa jouduttiin operoimaan, ja paluu kilpakärrylle on ottanut oman aikansa. Nyt tilanne näyttää sen suhteen hyvältä.”Ihan hyvältä vaikuttaa juuri tällä hetkellä. Peukalosta otettiin ennen joulua pultit pois, ja kuvien mukaan luutuminen on edennyt hyvin”, Kylliäinen kertoo.”Kädessä ei ole enää mitään kipsiä tai tukea, mutta tammikuun loppuun asti on vielä kieltoa hevosten ajamisesta. Pääsen tällä tietoa töihin heti helmikuun alussa, ja kyllä sitä jo innolla odotellaan.”Kylliäinen on keskittynyt parin viime vuoden aikana erityisesti lainaohjastamiseen ja noussut maamme voitokkaimpien kuskien katraaseen. Tälle vuodelle hän ei ole asettanut sen suurempia tavoitteita.”Eipä silleen mitään erityistä. Viime kausi meni loppua lukuun ottamatta hyvin, ja paljonhan tämä homma on hevosista kiinni. Tosi tyytyväinen olen ollut siihen, miten paljon hevosia on tullut ajettavaksi.".Tommi Kylliäinen Lappeenrannan varikolla sattuneen rytäkän myötä sairauslomalle – "Kipsi kädessä ei viitsi ajaa kilpaa"