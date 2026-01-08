Tommi Kylliäinen tekee paluuta.
Tommi Kylliäinen ohjasti viime kaudella 106 täysosumaa.Arkistokuva: Anu Leppänen
Tommi Kylliäinen palaamassa pian ohjastustehtäviin – ”Innolla odotellaan”

Hollolalainen on palaamassa tositoimiin muutaman kuukauden sairausloman jälkeen.
