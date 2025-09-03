Tommi Kylliäinen siirsi viimeisenkin valmennettavansa pois treenilistoilta – "Eiköhän tässä jatkossakin hevostella"

Tähänastisen kilpauransa Tommi Kylliäisen treenistä tehnyt nyt 4-vuotias All Out You on siirtynyt Niko Huuskolan valmennukseen. Kylliäinen kuuluu edelleen All Out Youn omistavaan El Establo del Caballo Rápido -omistajaporukkaan.”Toinen valmennettavista eli Sahara Commander lähti toipumaan omistajiensa luo sairastettuaan ähkyn. Yksi hevonen vain olisi jäänyt, joten sanoin All Out Youn muille omistajille, että jos keksisimme sillekin jonkin toisen paikan”, Kylliäinen aloittaa.Valinta osui vuoden alussa kotipaikallaan Luhangassa valmennustoiminnan yhdessä kumppaninsa Katariina Nurmosen kanssa aloittaneeseen Niko Huuskolaan. Kylliäinen on viime kuukausina tehnyt lainaohjastajana menestyksekästä yhteistyötä Huuskolan ja Nurmosen kanssa. Viimeisimpänä Huuskolan treenaama Where’s The Party nappasi Derbystä arvokkaan kolmossijan Kylliäisen ohjastamana.”Heidän valmentamista hevosista on jäänyt alusta alkaen tosi hyvä kuva. Koitetaan tukea lajiin panostavia innokkaita nuoria. Kaikki kimppalaiset peukuttivat ehdotusta”, Kylliäinen kertoo.Viime kaudella Kasvattajakruunussa neljänneksi sijoittuneen All Out Youn edellinen kilpailu päättyi Derby Consolationissa yhdeksänteen sijaan. 13-aikaisen ruunan voittosumma on uralta lähes 36 000 euroa.”Kasvattajakruunua olemme ainakin pitäneet mielessä vielä tälle kaudelle. 4-vuotiskausi ei ole mennyt yhtä hyvin kuin viime vuosi, mutta hevosessa on mielestäni edelleen kykyjä. Toivottavasti se onnistuisi vielä jossain isommin”, Kylliäinen sanoo.All Out Youn sekä Sahara Commanderin poistuttua Kylliäisen valmennuslistoilta ei hänellä ole enää ainuttakaan valmennettavaa. Vastaavassa tilanteessa Kylliäinen on edellisen kerran ollut reilut 15 vuotta sitten. Viimeiset kaksi vuotta Kylliäinen onkin panostanut valmentamisen sijaan laajamittaisesti lainaohjastamiseen.”Eiköhän tässä jatkossakin hevostella, mutta en jaksa uskoa, että ihan hetkeen otan mitään hevosta valmennettavaksi. Hevosten valmentaminen on tosi sitovaa, oli niitä tallissa yksi tai kymmenen”, hän perustelee..Sahara Commander siirtyi Viikin kautta osaomistajalleen – ”Onneksi ei tarvinnut leikata”