Tommi Lähdekorvesta Porin toimitusjohtaja - "Siitä on lähdettävä, että rata on jatkossa aina kilpailukunnossa"

Lähdekorpi on ravi-ihmisille tuttu nimi, ja Tommi on samaa sukua. Hänen isänsä on Bag-hevosista tuttu Esa Lähdekorpi, eli ex-valmentaja ja nykyinen tv-kasvo Kari Lähdekorpi on hänen setänsä.

Tommi itse on tullut raviaktiiveille tutuksi työstään Suomen Hippoksen kasvatuksen ja omistamisen osastolla, missä hän on vastannut mm. ravihevosten tuonneista ja vienneistä ja omistajanvaihdoksista.

”Suuri osa työstä on ollut yleistä neuvontaa ja asiakaspalvelua”, hän kuvailee.

Päätös hakea Porin toimitusjohtajan tehtävää ei ollut helppo.

”Olin kyllä noteerannut vastaavat haut muuallekin, mutten hakenut mihinkään. Nyt vaakakupissa painoi se, että toimitusjohtajaa haettiin nimenomaan Satakuntaan. Olen haaveillut muuttamisesta takaisin Huittisiin, mistä olen lähtöisin, ja kun puolisonikin on sieltä, se käy hänellekin hyvin.”

Tommi Lähdekorpi on seurannut Porin rataa koskevaa uutisointia mediasta, mutta astuu uuteen tehtävään avoimin mielin.

”Asoihin on vaikea ottaa tässä vaiheessa muuten kantaa, mutta siitä on lähdettävä, että rata on jatkossa aina kilpailukunnossa ja kilpailijat voivat lähteä Poriin hyvillä mielin kauempaakin. Radastahan isoimmat otsikot ovat syntyneet”, hän tiedostaa.

Porin Ravit Oy:n hallituksen puheenjohtaja Janne Ojanen kiittelee yhtiön tiedotteessa laajaa kiinnostusta toimitusjohtajan tehtävään.

”Hakemuksia tuli paljon. Yli kolmekymmentä, ja monet hakijat olivat todella päteviä.”

Tommi Lähdekorpi

Työskennellyt erilaisissa tehtävissä Suomen Hippoksessa vuodesta 2017 lähtien.

Opiskelee lisäksi liiketaloustiedettä Espoossa Laurea-ammattikorkeakoulussa.

