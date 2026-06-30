Toni Nieminen lopettaa valmennustoimintansa – "Taloudellisen puolen yhtälö osoittautui liian raskaaksi"

Vermon ratavalmentajana lokakuussa 2024 aloittanut Toni Nieminen on päättänyt lopettaa valmennustoimintansa. Asiasta Nieminen ilmoitti maanantaina sosiaalisessa mediassa.”Taloudellisen puolen yhtälö osoittautui tallinpidossa liian raskaaksi. Pakko oli viheltää peli poikki”, Nieminen kertoo.Vielä muutama kuukausi sitten Nieminen piti Vermon lisäksi tallia Lohjan Kirkniemessä, mutta siitä hän luopui jo keväällä.”Silloin laitoin vanhemmat kilpahevoset pois ja treenasin ainoastaan varsoja. Koelähtöjä kerkesin ainoastaan varsoilla ajaa, kunnes tämä ratkaisu täytyi tehdä”, Nieminen taustoittaa.Hevosenomistajien käytettävissä Nieminen kertoo olevansa myös tulevaisuudessa.”Toivottavasti jotain hommia löytyisi raviurheilun parista. Mäkihypyn lisäksi mikään muu ei ole kolissut niin paljoa kuin tämä. Mitä muuta työrintamalla tapahtuu, sitä en osaa vielä sanoa”, Nieminen sanoo.