Toni Nieminen piti Vermossa kuuden karsinapaikan talliyksikköä.
Toni Nieminen piti Vermossa kuuden karsinapaikan talliyksikköä.Kuva: Anna Karhila
Uutiset

Toni Nieminen lopettaa valmennustoimintansa – "Taloudellisen puolen yhtälö osoittautui liian raskaaksi"

Nieminen toivoo vielä tulevaisuudessa löytävänsä itselleen tekemistä raviurheilun parista.
Julkaistu
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Toni Nieminen
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