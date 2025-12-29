Toni Nieminen nauttii elostaan ravivalmentajana.
Toni Niemisellä tuore voitto alla – valmennustoiminta laajenee

Love Heuvelland toi sunnuntaina Forssan raveista Toni Niemiselle pitkästä aikaa ykkössijan valmentajana.
