Toni Niemisellä tuore voitto alla – valmennustoiminta laajenee

Puolitoista vuotta sitten raviurheilun pariin paluun tehnyt Toni Nieminen laajentaa valmennustoimintaansa Lohjalle. Ennestään Niemisellä on ollut Vermossa vuokrattuna kuuden karsinapaikan ratatalli ja tämän hän pitää jatkossakin itsellään.”Nyt minulla on jo kolme hevosta maalla, eli pikkuhiljaa toiminta sielläkin käynnistyy. Talli sijaitsee Lohjansaaressa, ja Jenni Danielssonin kanssa me siinä surrataan”, Nieminen kertoo.”Vermossa paikat ovat täynnä, joten ratkaisu on pyörinyt mielessä jo pidempään. Kuusi valmennettavaa on määränä hieman kinkkinen, kun sillä määrällä ei oikein vielä itseä elätä. Valmentamiseen on kauhea polte ja tulevaisuudessa raviurheilusta on oikeasti tavoitteena saada leipä pöytään. Samalla pääsisi vähentämään vähän muita töitä.”Nykyisin Nieminen valmentaa harrastajalisenssillä, mutta lähiaikoina hänen on tarkoitus korottaa lisenssiluokkaansa. Nieminen vastaa jatkossakin hevostensa hyvinvoinnista Vermossa, Danielsson puolestaan huolehtii Lohjan-tallin päivittäisestä arjesta.”Lisenssiluokan korotus on To do -listalla. Hetken aikaa olin ilman hevosia, niin ei siitä mitään tullut. Tämä on laji mihin haluan panostaa, joten silloin sen eteen tulee tehdä myös ratkaisuja. Lohjalle mahtuu tarvittaessa toistakymmentä hevosta, mutta ihan kysynnän mukaan toimintaa kasvatan”, Nieminen suunnittelee.Kuluneen vuoden aikana Niemisen valmennettavat kisasivat 32 kertaa. Tallin ravivuosi päättyi onnellisesti, kun sunnuntaina Forssassa Nieminen ajoi Love Heuvellandin yllätysvoittoon kertoimella 45,19. Ykkössija oli Niemisen valmennettaville kauden ensimmäinen.”Aloitus valmentajana on ollut yllättävän vaikea, vaikka tiesin toimintaa viime vuonna taas käynnistäessä, että nollasta minun tulee aloittaa. Tietysti Vermon päässä operoitaessa tiedostan myös kilpailun olevan kovaa. Love Heuvellandin voitto tuli kyllä tarpeeseen ja antoi uskoa, että jotain asioita on tehty oikein”, Nieminen kertoo."Kaikista vuoden vastoinkäymisistä huolimatta suuntaan katseet positiivisesti kohti tulevaa", hän päättää..Toni Nieminen 50 vuotta: "Hevosten kanssa huomaa päivittäin oman pienuutensa"