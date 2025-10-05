Toni Ripatti on amatööriohjastajien Suomen mestari – ”Kyllä tämä menee omalla urallani ykköspaikalle”

Kuopion Sorsasalon sunnuntairaveissa ratkaistiin tämän vuoden amatööriohjastajien Suomen mestari. Kärkipaikalta pääpäivään lähtenyt Toni Ripatti piti loppuun saakka asemistaan kiinni, vaikka kilpakumppanit Suvi Vaittisen johdolla pääsivätkin aivan tuntumaan.Ennen viimeistä osalähtö Ripatti ja Vaittinen olivat tasapistein kärjessä. Mikkeliläisen mestaruuden varmisti Hacek, joka piti keulapaikalta muut niukasti, mutta varmasti takanaan.”Loppusuoralla oli ihan hyvä tunne. Katselin vain, missä se Suvi (Vaittinen) tulee, ja onneksi tällä kertaa hänen ajokkinsa ei kirinyt tarpeeksi kovaa”, Ripatti jutteli voittajahaastattelussa.Palkintojenjaossa nähtiin varsin tyytyväinen mies.”Tosi hyvät on tunnelmat. Neljä vuotta olen nyt tätä liigaa ajanut, joten mestaruus tuntuu oikein hyvältä. Teen kengityshommia yrittäjänä, ja kilvanajo on itselleni pelkkä harrastus. Kyllä tämä voitto menee omalla urallani ykköspaikalle”, Ripatti totesi kultamitali kaulassaan..Amatööriohjastajien SM-finaalin kärkikuusikon pisteet:1. Toni Ripatti 86 2. Suvi Vaittinen 793. Marko Majaniemi 654. Sami Nummi 625. Jani Suonperä 586. Janne Lukkari 57.Amatööriohjastajien SM ratkeaa sunnuntaina Kuopiossa