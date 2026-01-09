Toni Sarkama hankki Ruotsista 10-aikaisen kimppatamman – "Näin meillä oli kolmen miehen orkesteri valmiina"

Aiemmin Alessandro Gocciadorolla valmentautunut Unica S.L.M. on siirtynyt omistajanvaihdoksen myötä Hollolaan Jarno ja Minna Kauhasen valmennustalliin. Nykyisin 5-vuotiaan tamman yhdessä Kauhasten kanssa omistavat Toni Sarkama ja Markku Pehkonen.”Sain vinkin, että Unica S.L.M. voisi olla myynnissä. Se on nuori, nopea, ravivarma ja nimenomaan tamma. Nuo asiat siinä kiinnostivat”, Sarkama taustoittaa.Kiinnostuksen Unica S.L.M:stä herättyä Sarkama päätyi soittamaan Jarno Kauhaselle, kiinnostaisiko tätä lähteä mukaan uuteen hevosprojektiin. Kauhanen kiinnostui ideasta.”Sitten Jarno kysyi sukuapua Pehkosen Markulta, joka innostui myös tammasta, ja näin meillä oli kolmen miehen orkesteri valmiina”, Sarkama kertoo.Noin 140 000 euroa urallaan ansainnut 10,9-aikainen Unica S.L.M. pääsee voittosummansa puolesta aloittamaan Suomessa uransa tammaedun myötä pronssidivisioonasta. Suomeen hevonen muutti tänään perjantaina, ja starttaamista katsotaan tuonnempana.”Unicalla on tänne hyvä voittosumma. Lisäksi sille on joitakin viisivuotislähtöjä ja sitten vielä avoimet tammalähdöt päälle”, Sarkama toteaa.