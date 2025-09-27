Toni Sarkaman suursatsaus: osti 3-vuotiaiden Varsakunkun karsintavoittajan

Mikkelissä ajettiin torstaina 3-vuotiaiden Varsakunkun karsinnat. Tammojen lähtöä dominoi 34-lopetuksessa varmoin ottein suosikki, koelähdössä täyden voltin aikaan 37,6 juossut Kim Åkerlundin Fiorella. Voittoon riitti tulos 38,0a, kun lähimmät vastustajat jäivät kahden valjakonmitan päähän.Finaalin Fiorella juoksee kuitenkin uusissa nimissä. Tv:stäkin tuttu Toni Sarkama osti sen Åkerlundilta päivä karsinnan jälkeen.”Sain kuulla, että hevonen voisi olla myytävänä, ja kiinnostuin siitä heti. Se voitti karsinnan helposti. Oriille ja ruunille tulee finaalissa kiire, jos meinaavat ottaa 20 metriä kiinni”, Toni Sarkama uskoo.Ennen kaikkea kyseessä on kuitenkin satsaus tulevaisuuteen.”Fiorella näyttää erittäin kehityskykyiseltä. Varsasta ei voi koskaan tietää, millainen luokka hevosessa on sisällä, mutta tällaisista aihioista huippuhevoset tulevat jos ovat tullakseen”, Sarkama tietää.Nuoresta iästään (25) huolimatta hän on ehtinyt kokemaan osaomistajana paljon: osallistumaan Chief Orlandolla Elitloppetiin ja Hierro Bokolla Yonkersin MM-lähtöön, voittamaan Hierro Bokolla St Michelin ja olemaan Yllin Kyllinillä kuningatarkilvassa toinen. Fiorellan ympärillekin Sarkama suunnittelee pientä kimppaa.”Sosiaalinen puoli on tärkeä”, hän painottaa. ”Vähintään kaupanteossa mukana ollut ystäväni lähtee mukaan Fiorellaan.”Tototv:n asiantuntijatehtävissä Tonia ei ole vähään aikaan nähty.”Olen satsannut kansainväliseen pelipuoleen, eikä tv-töille jäänyt aikaa. Seuraan toki Suomen raveja edelleen, mutta ne ovat tällä hetkellä vain harrastus.”Kauden kaksi viimeistä starttiaan – Varsakunkun toisen karsinnan ja finaalin – Fiorella juoksee Kim Åkerlundilta, mutta sen pidemmälle mitään ei ole sovittu. Edessä saattaa olla valmentajanvaihdos.”Kaikki on auki, hyviä vaihtoehtoja on paljon”, Sarkama kuittaa.