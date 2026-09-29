Kari Alapekkala
Kari Alapekkala on ideoinut uuden kilpailun Tornion raviradalle.Kuva: Anu Leppänen
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Tornion ravirata saa uuden kilpailun ensi kaudelle – ”Haluan tukea raviurheilun saralle aikovia nuoria”

Tulevana sunnuntaina ajetaan Karin Ponnahduslauta 2027 -nimikkolähtö.
Julkaistu
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Kari Alapekkala
Tornion Laivakangas
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