Tornion ravirata saa uuden kilpailun ensi kaudelle – ”Haluan tukea raviurheilun saralle aikovia nuoria”

Tornion ravikauden päätös pitää sisällään 11 lähtöä. Yksi näistä on Karin Ponnahduslauta 2027 -nimeä kantava koitos. Idean isä on kotiradan valmentaja Kari Alapekkala, joka haluaa nostaa nuoria lappilaisia raviurheilijoita esiin.”Haluan tukea raviurheilun saralle aikovia nuoria ohjastajia ja valmentajia”, Alapekkala aloittaa.”Palkintona on tietynlainen stipendi, joka luovutetaan kauden 2027 päätteeksi. Kyseessä on koko kauden mittainen kilpailu Laivakankaalla, ja olen saanut mukaan pari yhteistyökumppania. Tarkoituksena ei ole nostaa pelkästään kuskeja, vaan myös valmentajia. Oikeastaan molempia. Joka tapauksessa pelkät saavutukset eivät ole peruste, vaan valinta tulee kohdistumaan henkilöön, joka tuo lajia positiivisesti esiin ja ottaa muut huomioon.”Yksityiskohdat tarkentuvat lähikuukausien aikana, samoin ikäraja.”Ajattelisin, että palkittavan yläikäraja voisi olla esimerkiksi 25 vuotta. Täytyy kuitenkin miettiä vielä tuota ja keskustella Tornion raviradan porukan kanssa. Tärkeintä on, että saadaan tähän lajiin jotain positiivista kulmaa”, Alapekkala painottaa.Tornion raviradan toiminnanjohtaja Sirkka Huopana on mielissään uudesta ideasta.”Hienoa, että saadaan nuorille raviurheilijoille suunnattu kisa, jossa on hyvät yhteistyökumppanit”, Huopana kiittelee.”Muutenkin Laivakankaalla on tällä hetkellä todella hyvä yhteishenki. Vietimme viime viikonloppuna talkoolaisten kanssa yhteistä aikaa Ylläksen maisemissa, ja mukana oli noin 40 henkilöä. Porukka vaikutti tyytyväiseltä, ja omasta puolestani voin sanoa, että reissu oli kyllä onnistunut. Nyt edetään kohti sunnuntaita. Kauden päätösravien yhteydessä järjestetään syysmarkkinat, joten puuhaa riittää.”