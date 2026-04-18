Tornio avaa ravikautensa sunnuntaina – yksi potintekijä Ruotsista

Toto4-pelin toisessa kohteessa kilpailee Anna-Carin Sundbergin valmentama Chocliq Bishop, jonka voitto pudottaisi useimmat pelaajista ulos voitonjaosta. Tamma voitti viime kaudella kesällä kahdesti, ja meni toisessa startissa täyden matkan 13,9-kyytiä.Nyt hevonen palaa tauolta, ja sillä on kyydissään Suomen ohjastajien kärkiviisikkoon ryminällä noussut Tuukka Varis. Suosikiksi on noussut Goosebumps, joka kulki tiistaina Oulussa juuri Variksen ohjastamana hurjan 13,4-tuloksen. Se jäi johtavan takaa niukasti kakkoseksi.Chocliq Bishopin valmentaja Anna-Carin Sundberg lähtee hyvillä odotuksilla haastamaan suomalaisia.."Tuukka on ajanut hevosella aikaisemminkin, joten hän tuntee sen hyvin", Sundberg kommentoi. "Chocliq Bishop avaa kautensa, mutta pitkä tauko ei ole ongelma, sillä tamma on yleensä ollut hyvä heti ensimmäiseen starttiin. Chocliq Bishop on nopea startista, ja se voi saada hyvät asemat. Odotan hevoselta hyvää suoritusta."Yksi kierroksen suosikeista on tiistaina 26,5-tuloksen voltista hurjastellut Pihlajan Iita. Tamma juoksi Oulussa kengittä."Pihlalajan Iita oli aivan mahtava tiistaina Oulussa. Torniossa ajetaan kengillä, mutta kyllähän sen täytyy tuollainen startti alla olla yksi mahdollisista myös sunnuntaina", tamman valmentaja Ari Aatsinki arvioi.