Torstain Hevosurheilussa talvella kukkaan puhjennut Kuukauden hevonen

Kari Lehtosen tallista käsin parastaan näyttänyt viisivuotiaaksi kääntynyt ruuna on joulukuun Kuukauden hevonen. Millainen matka hevosella on tähteyden takanaja ja mitä Lehtonen ajattelee ruunan kilpailuttamisesta?

Sukulinjat-sarjassa saman hevosurheilua harrastavan perheen jäsenet puhuvat toisistaan. Nyt vuorossa ovat isä Pauli Raivio ja tytär Laura Raivio, jotka kertovat samankaltaisuudesta, ajan vierimisestä ja hevosten vaikutuksesta elämäänsä.

Tammikuinen lehti niputtaa viime ravivuoden tilastot ja valottaa Suomen Hippoksen puheenjohtajan Antti Lehtisalon mietteitä menneestä vuodesta sekä tulevasta.

Neuvonta-artikkelissa kerromme kivun tunnistamisesta.

”Jotta hevonen voi suorittaa hyvin, sen pitää olla terve”, kivun tunnistamiseen erikoistunut Mervi Pakola tietää.

