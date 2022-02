Totinen tamma rökitti rikkaampansa Seinäjoella

Enintään 59 000 euroa tienanneiden ryhmäajo lipsahti ylivauhtiseksi, kun Hannu Korpi vaati Oilsheikin kanssa vauhtia kärkivaljakolta Jimpeto Joy – Niko Jokela. Avauslenkki mentiin täydellä matkalla jo 14,5-vauhdilla, ja kenttä kääntyi.

Seinäjoen loppusuoralla liikkui yksi valjakko selvästi muita kovempaa vauhtia, kun Heikki Hietanen kannusti Grace Pezzon ruudikkaaseen loppuvetoon. Vain reilun 27 000 euron voittosummalla starttiin osallistunut 9-vuotias erkani ylivoimavoittoon, vaikka valmentaja-omistaja Ilpo Männyn voittajahaastattelussa totiseksi tapaukseksi kuvailema tamma palasi sairaustauolta.

”Tamma on normaalia rauhallisempi ollut, aivan sellainen kuin pitäisikin”, Ilpo Mänty aloitti suojatistaan. ”Kaikissa lähdöissä mitä Heikki on sillä ajanut, on hevonen ollut aina hyvä, mutta juoksunkulut ovat olleet vähän vastaan.”

