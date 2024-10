Toto-pelisivuston uudistuksen vastaanotto yllätti – ja ei yllättänyt

Miksi Toton pelisivu uudistettiin? Näin Veikkaus vastaa

Asiakaspalautteet

· Pelaajat ovat antaneet vuosien varrella monia erinomaisia kehitysehdotuksia. Pelisivuston uudistuksessa on pyritty huomioimaan pelaajien toivomia ominaisuuksia ja pelaamisen palveluita.



Saavutettavuus

· Haluamme tarjota kaikille pelaajille saavutettavuusdirektiivin mukaisen pelipalvelun pelistä riippumatta.



Koodipohja

· Veikkaus on uudistanut muiden peliryhmien pelisivujen koodipohjan. Toto-pelien koodipohja oli välttämätöntä uudistaa, jotta pelisivulle voidaan tehdä jatkossa muutoksia ja uudistuksia.



Veikkaus.fi:n ulkoasu

· Veikkaus.fi:n design on päivitetty muiden peliryhmien pelisivujen osalta. Toto-pelisivujen design päivitettiin Veikkauksen designin mukaiseksi.

Lähde: veikkaus.fi