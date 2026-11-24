Veikkauksella on jatkossa kaksi uutta sovellusta. Vedonlyönti-, Toto ja nettikasinopelit ovat pelattavissa Vedot & iCasino -sovelluksessa ja lotto- ja muut arvontapelit Lotot & Arvat -sovelluksessa.

Nykyinen Veikkaus-sovellus päivittyy uudeksi Lotot & Arvat -sovellukseksi vaiheittain 24.11. alkaen. Sovellus ilmoittaa päivityksestä ja päivitys asentuu joko automaattisesti tai käyttäjän hyväksynnällä puhelimen sovelluspäivitysasetuksista riippuen.

”Kyseessä on yksi suurimmista Veikkauksen digitaalisiin palveluihin tehdyistä muutoksista ja se koskee noin 2,3 miljoonaa suomalaista”, Veikkauksen Nettikasino ja vedonlyönti -liiketoimintaryhmän johtaja Jarkko Nordlund sanoo.

Uudistuksen taustalla on rahapelilain muutos. Vedonlyönti ja verkossa pelattavat kasinopelit avataan kilpailulle 1. heinäkuuta 2027, kun taas arvontapelit, arvat, peliautomaatit ja fyysiset pöytäpelit jäävät Veikkauksen yksinoikeuden piiriin. Uuden lainsäädännön mukaan Veikkauksen yksinoikeuteen jäävät pelit on pidettävä erillään kilpailulle avautuvasta liiketoiminnasta. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että digitaalisia pelejä tarjotaan erillisissä osioissa veikkaus.fi:ssä sekä erillisissä sovelluksissa.

Samalla Veikkaus tiedottaa veikkaus.fi-sivuston uudistuvan lähiaikoina. Jatkossa lotto- ja muut arvontapelit sekä vedonlyönti- ja kasinopelit löytyvät verkkopalvelusta omista osioistaan.

Kaikkiin Veikkauksen digipalveluihin kirjaudutaan jatkossakin samoilla tunnuksilla. Asiakkaalla on edelleen yksi asiakkuus ja yksi pelitili, eikä asiakkuuksiin tai pelaamisen hallinnan välineisiin tule muutoksia vuoden 2026 aikana.

Lähde: Veikkaus