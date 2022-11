Toto-sivusto takkusi pitkin päivää – näin Veikkaukselta kommentoidaan asiaa

Veikkauksen muuttuvakertoimisen vedonlyönnin tuoteryhmäpäällikkö Juha Ahjolinna kommentoi tapahtunutta maanantai-iltana.

”Meidän Toto-pelien internetpelien taustajärjestelmään tehtiin merkittävä päivitys, josta aiheutui ikäviä seurauksia ja aiheutuu yhä häiriöitilanteita digitaalisen kanavan pelaamisessa. Korjaustoimenpiteet ovat koko ajan päällä ja asia tullaan korjaamaan mahdollisimman pian, mutta tällä hetkellä ei pystytä sanomaan, että milloin häiriö on saatu kokonaisuudessaan korjattua”, Ahjolinna kertoo.

Veikkauksen järjestelmäpäivityksestä johtuen tämän viikon Toto-kohteet aukesivat pelattavaksi tänä aamuna, mutta Toto-sivuston ongelmia ilmeni pitkin päivää.

”Häiriö on vaikuttanut ainoastaan digitaalisen kanavan pelaamiseen, että kivijalassa ja raviradoilla pelaaminen on ollut mahdollista. Osa peleistä on mennyt digitaalisessa kanavassa läpi, ja suurimmalta osalta päivästä tilanne on näyttäytynyt asiakkaille sivuston hitautena, mutta tietyissä hetkissä on ollut tilanteita, etteivät asiakkaat ole nähneet pelikohteitakaan.”

Ahjolinna pahoittelee kovasti tapahtunutta.

”Olemme erittäin pahoillamme tilanteesta, joka ei ole mitenkään toivottu. Teemme kaikkemme sen eteen, että tilanne korjautuu mahdollisimman nopeasti.”

Magic Mondayn Toto65-peli starttasi Oulussa ja Mikkelissä aikataulun mukaisesti kello 19.46.

