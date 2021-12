Toto65-ennakko: Hienot otteet herättäneet ostajien kiinnostuksen

Maanantain Toto65-kierros ravataan Forssan ja Kuopion radoilla. Anne Takapuro suuntaa jälkimmäiselle areenalle kolmen valmennettavan kanssa.

Illan pääpelin kolmannessa kohteessa hänen treenaama Chasing Highs hakee jatkoa hienolle kaudelleen. Tamma on kasannut vuoden 15 startissaan kuusi voittoa ja kolme muuta totosijaa. Viimeksi se kilpaili 2.12. Lahden Jokimaalla, missä se nappasi hallitun voiton koko matkan johdon päätteeksi.

Enintään 18 000 euroa tienanneiden lämminveristen 2100 metrin ryhmäajossa starttaavan hevosen vireessä ei ole tuon kisankaan jälkeen ollut moitteen sijaa, päinvastoin.

”Hevosella on kaikki hyvin tällä hetkellä. Se palautui tuosta edellisestä startista poikkeuksellisen hyvin”, Takapuro kertoo. ”Chasing Highs on aika hyvällä mallilla nyt.”

Seitsemässä viime startissa tamma on ylittänyt maalilinjan ensimmäisenä neljästi. Etenkin keulapaikalta se on tehnyt hyviä suorituksia.

”Toisten takaa on hankalampaa, kun se tahtoo olla paineissaan. Se painaa sisäänpäin, ja kuskeilla on joskus hankaluuksia käännellä ulospäin. Helpointa on keulasta. Joskus on sanottu kuskille, että voi ajaa vaikka johtavan rinnalta, mutta vielä ei ole nähty, mitä se siitä tekee.”

Viime aikoina Chasing Highsin ohjastajana on toiminut Esa Holopainen, mutta nyt rattaille vaihtuu Harri Kotilainen. Kuski ei ole kuitenkaan hevoselle uusi tuttavuus, sillä hän ajoi tammaa sen vuoden seitsemässä ensimmäisessä startissa.

Kotilaisella riittää pohdittavaa taktiikan suhteen, sillä rata-arvonnasta putkahti seiskakaista, mistä tie keulaan tietää ainakin lisämetrejä.

”Sillä on hyvä lähtönopeus. Varmastikin ajetaan eteenpäin”, Takapuro uskoo. ”Ei sinne kuitenkaan kannata kiirehtiä. Menkööt sitten 600–700 metriä toista tai kolmatta rataa, että pääsee keulaan tai johtavan rinnalle. On se ennenkin ulkoa ottanut keulat.”

Takapuro sanoo luottavansa siihen, että Chasing Highs pystyy taistelemaan voitosta, vaikka alussa joutuisikin kiertelemään ulkoratoja.

”Periaatteessa nuo sen juoksemat voitot ovat olleet helppoja, varaa on jäänyt.”

Takapuro on myös tamman osakasvattaja ja -omistaja. Kolmihenkiseen Alman Talliin on tunkua, sillä Chasing Highsin loistavat otteet ovat herättäneet ostajien kiinnostuksen.

”Meillähän on suurin osa kimppahevosia, joista on tarkoituskin myydä osuuksia. Tätä on kuitenkin vaikea hinnoitella, kun taulu on tuossa mallissa. Ja vaikea päättää, haluaako edes myydä, kun menee näin hyvin”, Takapuro nauraa. ”Kysyjiä on ollut, mutta neuvottelut ovat kesken.”

Takapuro tuo Kuopioon kaksi muutakin treenattavaansa. Blue Flash ja Västerbo Locksmith kilpailevat samassa lähdössä, joka ei ole Toto65-kohteena. Ensin mainittu pääsee illan kahdeksanteen lähtöön ykkösradalta, mutta tallikaveri kiihdyttää eturivin uloimmalta kaistalta.

”Blue Flash on ollut viime starteissa vähän kehno. Sitä ennen se teki muutamia ihan hyviäkin juoksuja. Periaatteessa pitäisi uskoa hevoseen, mutta vaikea elätellä toiveita paremmista sijoituksista. Rahasija olisi kova juttu.”

”Västerbo Locksmith on vähän paremmassa kunnossa, mutta sillä on nyt huonoja lähtöpaikkoja. Jokimaalla se oli ihan hyvä kolmas, mutta viimeksi Teivossa oli rata 11, niin ei sieltä tällä hevosella saa mitään, kun se on niin juoksuriippuvainen. Nyt on taas kasirata, joten ei paljon naurata. Alussa joutuu ottamaan kiinni ja porukan hännille. Ei sieltä voi tulla.”

