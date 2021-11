Toto65-ennakko: Immersive Workout hyvässä kunnossa kahden startin viikkoon – ”Uskon sen parantavan”

Vermo toimii tuttuun tapaan keskiviikkoravien näyttämönä. Yksi Toto65-kierroksen mielenkiintoisimpia nimiä on illan pääpelin viidentenä kohteena ajettavassa kahdeksannessa lähdössä starttaava Immersive Workout.

Kesän kuninkuusravien jälkeen Miika Tenhusen valmennukseen siirtynyt tamma on ehtinyt jo kuuden vuoden ikään, mutta startteja on kertynyt vasta 17. Kykynsä se on jo osoittanut, sillä voittoja on kasassa seitsemän.

Immersive Workout teki vaikutuksen jo uransa ensimmäisissä starteissa, eivätkä kyvyt ole mihinkään kadonneet. Tamma debytoi uuden valmentajan tallista syyskuussa, kun se sijoittui Tornion kisassa toiseksi. Heti seuraavassa lähdössä tuli voitto ja uusi ennätysaika 14,8ake.

Ylivieskan laukkaan pilaantuneen kisan jälkeen koitti pieni tauko, jonka tamma päätti puolitoista viikkoa sitten voitokkaasti. Nyt edessä on viides startti Tenhusen käsistä. Alku on ollut sen verran lupaava, että varusteita ei lähdetä turhaan muuttelemaan.

”Hevosen pitäisi olla ihan hyvässä kunnossa”, valmentaja uskoo. ”Sitä hoidettiin tässä tauon aikana. Sen jälkeen ajettiin yksi startti, minkä se voitti puolihelposti. Immersive Workout ei varmaan ollut siinä vielä parhaimmillaan, mutta uskon sen parantavan tähän keskiviikon kisaan.”

Tenhunen kertoo hoitojen olleen ennaltaehkäiseviä, sillä tällä hetkellä hevosen terveystilanne vaikuttaa hyvältä.

Immersive Workout saa tehdä kuluvan viikon aikana töitä, sillä keskiviikon jälkeen se starttaa uudestaan jo lauantaina Seinäjoella. Kuskille ei kuitenkaan anneta ajo-ohjeita, vaan maan ykkösohjastajaksi noussut Santtu Raitala saa vapaat kädet viitosradalta kiihdyttävän tamman rattailla.

”Ehkä ei mielellään kuitenkaan haluta mistään johtavan rinnalta ajaa.”

Tenhusilla vietettynä aikana tamma on ehtinyt vakuuttaa myös uuden valmentajansa. Kykyjen lisäksi myös luonne kerää kiitosta. Treenari kuvailee Immersive Workoutia kiltiksi ja oikein hyväkäytöksiseksi tammaksi, joka kuitenkin terästäytyy kilpailutilanteessa.

”Se on hirmu helppo treenata. Ei tavallaan kotona tunnu sen kummoisemmalta, mutta tosipaikan tullen näyttää kyllä, mikä on hevosiaan. Kilpailupäähän sillä on varmaan paras ominaisuus. Ja helppo juoksutekniikka, se menee helposti kovaa.”

Keskiviikkona Immersive Workout kohtaa muun muassa tasaisen hyvää jälkeä tehneen Global Bring It Onin. Tenhunen ei lähde kisaan voitonvarmana, mutta uskoo tamman taistelevan kärkisijoista.

”En ole listaa niin tarkasti katsonut, mutta onhan siinä muutama asiallinen hevonen vastassa. Meilläkin pitäisi kyllä olla hevonen, joka pystyy keulapaikosta taistelemaan. Ei ainakaan suoraan lyötynä lähdetä matkaan.”

