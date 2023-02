Toto65-ennakko: Olli Koivusen hattutemppu tuplaisi voitto-osuudet – ”Viimeaikaisen menestyksen perusteella epäilen suuresti”

Keskiviikkona ravataan jälleen Vermossa. Jo useampana keskiviikkona Veikkaus on asettanut 65-peliin hattutemppujackpotin, joka laukeaa, jos nimetty kuski voittaa kolme 65-kohdetta.

Tällä viikolla kyseinen mahdollisuus on annettu Olli Koivuselle, jonka pitäisi onnistua voittamaan kaikilla kolmella 65-kohteessa starttaavalla ajokillaan, että voitto-osuudet tuplaantuisivat.

Koivunen aloittaa keskiviikon urakkansa illan seitsemännestä lähdöstä. Toto65-pelin neljäntenä kohteena toimiva kisa on 3120 metrin tasoitusajo enintään 45 000 euroa tienanneille lämminverisille.

Pitkän matkan kisassa Koivusen ajokki on hänelle varsin tuttu, sillä paalun kakkosradalta starttaava Make It Up kuuluu ohjastajan isän, Harri Koivusen, valmennettaviin. Nuorempi Koivunen onkin ollut tuttu näky hevosen rattailla.

Make It Up on tehnyt tasaisen hyvää jälkeä alkuvuoden aikana, eikä vireessä tunnu edelleenkään olevan moitteen sijaa. 4-vuotiaan tamman viimeisin kisa oli Vermon Talvicup-finaali. Siinä hevonen sijoittui viidenneksi, mutta jossiteltavaakin jäi, kun kolmannessa sisällä matkanneiden Koivusen ja Make It Upin kiriluukut pysyivät loppuun saakka kiinni.

”Voittajalle ei olisi voinut mitään, mutta toinen olisi ollut, jos alussa olisi pystynyt puolustamaan paikan johtavan takana”, Koivunen kertaa Make It Upin viime kisaa.

”Odotan siltä hyvää suoritusta ja ihan kärkipään sijoitusta. Se on ollut hyvässä iskussa jo pitkään ja kaikki viittaa siihen, että se jatkaa samanlaisessa kunnossa.”

Make It Up kilpailee uransa ensimmäistä kertaa kolmen kierroksen matkalla. Olli Koivunen ei usko sen tuottavan ongelmaa. Voittihan hevonen uransa ainoan 2620 metrin kisan joulukuussa.

”Se on rehti hevonen. Ainakin 2620 metrin matkalla se suoritti hyvin.”

Heti seuraavassakin lähdössä Koivusella on hyvä mahdollisuus napata voitto kotiin, kun hänen ohjastamansa Villieläin saa vastaansa tuttuakin tutumman kilpakumppanin Rannan Pomon.

Monta kertaa peräkkäin Rannan Pomo veti pidemmän korren ja jätti Villieläimen toiseksi, mutta osat vaihtuivat hevosten kohdatessa edellisen kerran kaksi viikkoa sitten Vermossa.

Pysyykö Rannan Pomo ja kumppanit tälläkin kertaa takana?

”Toivotaan, että siinä onnistuisimme”, Koivunen sanoo. ”Landen Vinkka ei päästä meitä ainakaan etupuolelle. Landen Vinkka on ollut pirun hyvä, jos vain ravaa. Villieläin on iskussa ja tekee aina parhaansa. Jos juoksunkulku antaa mahdollisuuden, se pystyy voittamaan, mutta juoksu ei tule varmaan taktisesta näkökulmasta menemään ihan yhtä hyvin kuin viimeksi.”