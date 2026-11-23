Ruotsin Toto75-peli oli poissa tarjonnasta, kun Ruotsissa pelattiin lauantaisin Toto85-peliä. Nyt Ruotsissa palataan takaisin klassiseen Toto75-peliin, joka on jälleen pelattavissa kaikissa Veikkauksen myyntikanavissa: tuhansissa asiamiesmyyntipaikoissa, veikkaus.fi:ssä ja Veikkauksen uudessa sovelluksessa.

Ruotsin Toto75-pelin rivipanos on jatkossa 0,06 euroa. Suomen kohteisiin pelattavan Toto75-pelin rivipanos säilyy 0,05 eurossa.

Toto75-ravipelissä on kolme voittoluokkaa: 7 oikein, 6 oikein ja 5 oikein. Suomen Toto75-pelissä voi pelata vain ylintä voittoluokkaa. Jos pelissä on 7 oikein ja valittuna vain ylin voittoluokka, päävoiton saa 2,5-kertaisena.

Ruotsin Toto75-pelissä vain ylintä voittoluokkaa voi pelata sellaisilla kierroksilla, joilla ei ole jackpotia. Aikaisemmin Ruotsin Toto75-peli oli pelattava aina kaikkiin voittoluokkiin.

Suomessa ja Ruotsissa Toto75-peli on tarjolla lauantaisin. Veikkauksen Suomen ravikohteissa Toto75-peli on tarjolla lisäksi keskiviikkoisin. Lisäksi Toto75-peli on kohteena suurkilpailupäivien ekstrakierroksina kummassakin ravimaassa.

Lauantain 28.11. Ruotsin Solvallan Toto75-kierroksen peliaika päättyy kello 16. Suomen lauantain 28.11. Toto75-kierros ravataan Jyväskylässä ja peliaika päättyy 14.45.

Solvallan lauantain Toto75-pelin potissa on jopa 3,6 miljoonaa euroa. Kierroksen jackpot on 1 402 152 euroa.