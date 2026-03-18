Toto75-pankki Villiniitti jäi pois Vermosta – "Jos sippaisi, niin haukkuisivat pataluhaksi"

Pertti Puikkosen hienoon kuntoon ja kolmen voiton putkeen valmentama Villiniitti olisi ollut Vermon keskiviikkoillan pankki, mutta joutuu jäämään pois. Mistään vakavasta ei kuitenkaan ole kyse."Eilen oli jo muutama pykälä lämpöä, ja aattelin, että katotaan vielä aamulla. Nyt oli 38 ja risat. Ei lähdetä ihmisiä pettämään, jos kaikki ei ole kohdillaan. Jos sippaisi, niin haukkuisivat pataluhaksi", Puikkonen veistelee.Samasta syystä hän jätti pois myös Mellby Helioksen."Yhdellä tammalla oli jonkun päivän kuumetta, muilla ei ole ollut ennen kuin nyt näillä kahdella", valmentaja päivittää tallin tilanteen.