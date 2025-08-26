Toto75-pelissä luvassa jackpot-kierroksia – "Haluamme nostaa myös pelillisen tarjonnan entistä kiinnostavammaksi"

Tulevana lauantaina 30.8. Bergsåkerin Toto75-pelissä on tarjolla multijackpot, jonka myötä potin odotetaan nousevan jopa kuuteen miljoonaan euroon.Myös kolmena seuraavana lauantaina luvassa on jackpot-kierros.Jos Ruotsin Toto75-peliin ei muodostu jackpotia 6.–20.9. välisenä aikana, on näinä viikkoina Suomen Toto75-pelissä 70 000 euron jackpot.”Klassiset syksyn huippukisat ovat edessä, joten haluamme nostaa myös pelillisen tarjonnan entistä kiinnostavammaksi”, Veikkauksen viestintäpäällikkö Ilkka Nisula perustelee.Vuoden toistaiseksi suurin totovoitto on 274 053 euroa. Kyseinen voitto osui maaliskuussa savonlinnalaiselle nettipelaajalle.