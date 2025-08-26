75-pelissä on tulevina viikkoina tarjolla jackpot-kierroksia.
75-pelissä on tulevina viikkoina tarjolla jackpot-kierroksia.Kuva: Anu Leppänen
Toto75-pelissä luvassa jackpot-kierroksia – "Haluamme nostaa myös pelillisen tarjonnan entistä kiinnostavammaksi"

Neljänä seuraavana lauantaina joko Suomen tai Ruotsin Toto75-pelissä on jackpot-kierros.
