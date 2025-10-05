Miltä tuntuu ensimmäinen Toto75-voitto? – Valmentajan tytär herkistyi illan pimetessä

Kari Rintalan valmentama ja Emilia Rintalan hoitama True Colors lähti hyvin, ja sille oli ensimmäisen kaarteen jälkeen keulapaikka tarjolla. Elina Leinonen antoi tamman paahtaa tasaista 14-vauhtia, eikä ohittajia ilmaantunut näköpiiriin. Leinonen oli voitosta hämmentynyt, ja sama tila valtasi myös Emilia Rintalan mielen."Aikamoinen yllätys voitto oli meillekin. Hevonen otti vahvasti keulapaikan, mutta aloin heti ajattelemaan, että joku tulee takaa ohitse. Lähdettiin hakemaan hyvää puhdasta suoritusta, mihin oltaisiin oltu iskän kanssa tyytyväisiä", Emilia Rintala kommentoi.Emilialla kesti hetki sisäistää Toto75-voitto todeksi. "Kaveri vieressä joutui monta kertaa toistamaan, että True Colors oikeasti voitti. En ihan heti meinannut sitä uskoa. Tehdään iskän kanssa hevoshommaa harrastepohjalta, eikä millään tavalla hampaat irvessä. Olen pienempänä ratsastanut, ja nyt tuntuu tosi hienolta, kun kiva harrastus palkitsee tällä tavalla", Rintala jatkoi..True Colors asustaa Villa Metsämäessä aivan raviradan kupeessa. Perheen edellinen hevonen Livarot joutui lopettamaan uransa viime vuoden alussa jalkavaivojen vuoksi, jolloin uuden hevosen hankkiminen tuli ajankohtaiseksi."Kuultiin iskän kaverilta, että True Colors voisi olla myynnissä. Se tuli Kenneth Danielsenilta meille. Ollaan tosi kiitollisia hänelle. Hevonen on juuri sellainen mitä kerrottiinkin. Tässä ihan herkistyy, kun tulee kaikki tunteet pintaan."Valmentaja-isän lähes kaikki uran startit ovat Turusta, mutta perjantaina on tarkoitus lähteä kuudetta kertaa Poriin."Me ei jakseta lähteä kovin kauas sarjojen perässä, vaan nautitaan pääasiassa Turussa tästä hienosta harrastuksesta. Yritetään kuitenkin Porissa seuraavaksi", Rintala päätti..Itä-Suomesta iskettiin ryminällä – Paavolan Hurmos hurjasteli Carun ohitse.V.G. Voitto murskasi norjalaisten unelmat – "Käytiin välillä ottamassa selästä vähän uutta vauhtia"