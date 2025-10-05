True Colors, ohjastaja Elina Leinonen ja hoitaja Emilia Rintala. Tuloksena ensimmäinen Toto75-voitto.
True Colors, ohjastaja Elina Leinonen ja hoitaja Emilia Rintala. Tuloksena ensimmäinen Toto75-voitto.Kuva: Anu Leppänen
Miltä tuntuu ensimmäinen Toto75-voitto? – Valmentajan tytär herkistyi illan pimetessä

Kari Rintala nappasi yhdessä tyttärensä Emilia Rintalan kanssa ensimmäisen Toto75-voittonsa.
