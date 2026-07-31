Toton pelaaminen onnistuu Kuninkuusraveissa myös käteisellä – "Paikan päällä on kymmeniä myyntipäätteitä"

Teivossa ajetaan tänä viikonloppuna rahapelaamisen monopoliajan viimeiset Kuninkuusravit, millaiset ovat tunnelmat Veikkauksessa? Veikkauksen viestintäpäällikkö Ilkka Nisula.

Olemme Teivon Kuninkuusravien pääyhteistyökumppani, ja olemme siitä iloisia ja ylpeitä. Viikonloppu on vuoden tärkein Toto-pelaamisen viikonloppu ja tapahtumalla on suuri merkitys useasta näkökulmasta niin meille kuin suomalaiselle raviurheilulle. Olemme keskittyneet siihen, että omalta osaltamme tuomme tapahtumaan onnistuneen asiakaskokemuksen ja palvelut niin paikan päällä olevalle yleisölle kuin TotoTV:n lähetyksen kautta seuraaville asiakkaille.

Veikkaus on ollut pitkään Kuninkuusravien yhteistyökumppani ja toivomme olevamme sitä myös tulevaisuudessa. Lisenssimarkkina tulee muuttamaan Kuninkuusravien kumppanuuksien pelikentän peliyhtiöiden kanssa ja on mielenkiintoista nähdä, mitkä yhtiöt ovat ensi vuonna Kuninkuusravien yhteistyökumppaneita ja millaiseksi Kuninkuusravit pelikohde- ja yhteistyökumppanuuskokonaisuudet muodostuvat. Me isännöimme joka tapauksessa Kuninkuusravien 2027 Suomen Toto-pooleja ja toivotaan, että mukana yhteispooleissa on mielenkiintoisia ulkomaisia kumppaneita, jotta vaihdot kasvaisivat suuriksi ja Kuninkuusravit näkyisivät myös ulkomailla laajalti.

Teemme työtä tämän viikonlopun eteen ja valmistaudumme samalla tulevaan.

Millaisia tavoitteita Veikkauksella yhteistyöstä ja viikonlopusta on?

Haluamme yhdessä Teivon kanssa tehdä Kuninkuusraveista paremman kokemuksen Toto-pelaajille, yleisölle ja lajin seuraajille. Tapahtuma on yksi Suomen suurimmista urheilutapahtumista ja raviurheilun tärkein vuosittainen tapahtuma, joten olemme iloisia tästä mahdollisuudesta. Veikkaus tekee mittavat panostukset viikonlopun Toto-pelitarjontaan, kolmen päivän suoraan TV-tuotteeseen sekä tapahtuman näkyvyyteen. Pyrimme siihen, että moni Veikkauksen asiakkaista löytäisi tapahtuman sisällöt kanavistamme ja Toto-pelit toisivat lisäarvoa ja jännitystä suurtapahtuman asiakkaille. TotoTV:n studiolähetys on vuoden katsotuin viikonloppu, joten tavoittelemme laadukasta ja katsojissa suuria tunteita herättävää tv-tuotetta.

Kaikkien kolmen päivän pääpelissä on huomattava jackpot. Millaisia ovat odotukset viikonlopun pelivaihdoista?

Lauantaina on Suomen Toto75-pelin potissa 500 000 euroa. Se on vuoden isoin potti Suomen Toto75-pelissä ja istuu Kuninkuusravien lauantaihin loistavasti. Juuri tuo on se kohde, joka voi tavoittaa nykyisen asiakkaiden lisäksi myös uusia pelaajia tapahtuman kautta.

Haluamme mahdollistaa kohteita, jotka ovat viikonlopun huipputasoisen urheilun väärtejä. Tavoittelemme yli neljän miljoonan euron pelivaihtoja. Tämä tarkoittaa sitä, että pelaajille maksetaan selvästi yli kolme miljoonaa euroa erikokoisia voittoja. Jackpot-panostukset tehdään Toto75-peliin, joka sopii hyvin niin pienellä panoksella ravipelejä kokeileville kuin aktiivisille Toto-pelaajille. Odotukset ovat korkealla, mutta ainakin tapahtumaa edeltävien päivien asiakasaktiivisuus vaikuttaa hyvältä.

Pelivaihtotavoitteiden lisäksi olisi tärkeää, että Kuninkuusravien pelikohteet tavoittaisivat myös harvemmin raveja pelaavia asiakkaita ja uusia kokeilijoita.

Ratapelaaminen on vähentynyt viime vuosina paljon ja loppui täksi kesäksi kesäradoilla kokonaan. Millaisella volyymillä Toto-pelejä tarjoillaan Teivon Kuninkuusraveissa?

Toto-pelaaminen on siirtynyt erityisen vahvasti digikanaviin veikkaus.fi:hin ja Veikkauksen sovellukseen. Kuninkuusravien Toto-kohteita voi pelata veikkaus.fi:ssä, Veikkauksen sovelluksessa, Veikkauksen kumppanimyyntipaikoissa kuten kioskeissa, kaupoissa ja huoltoasemilla, Veikkauksen omissa pelisaleissa ja Casino Helsingissä sekä paikan päällä Teivon raviradalla. Paikan päällä on kymmeniä myyntipäätteitä, mikäli asiakas haluaa pelata kuponkipelin. Tämä edellyttää Veikkaus-kortin käyttöä tai henkilöllisyyden todentamista.

Ensi vuonna tähän aikaan hevospelejä tarjoaa vähintään kaksi peliyhtiötä. Vieläkö Veikkausta silloin nähdään ravien suurtapahtumien yhteistyökumppanina?

Toivomme että heinäkuussa 2027 siirrytään markkinatilanteeseen, jossa mahdollisimman moni peliyhtiö on tavalla tai toisella mukana kilpailemassa Kuninkuusravien ja raviurheilun parhaiden tapahtumien kumppanuuksista. Avoin kilpailu voi tuoda raviurheilulle ja Toto-pelaamiselle nostetta. Veikkaus on mukana kilpailussa ja suomalaiset raviurheilukohteet ovat meille tärkein tuote myös tulevaisuudessa.

Veikkaus rahoittaa myös jatkossa Suomen raviurheilua ja tuottaa sitä kautta elinvoimaa hevostaloudelle. Toivon kaikille mahtavaa kunkkariviikonloppua. Eiköhän vedetä tänäkin vuonna ne kaikkien aikojen Kuninkuusravit!