Toton pelaamiseen suuria uudistuksia - "Kehitystyötä tehdään korkeimmalla prioriteetilla"

Veikkauksen kaikki pelaaminen muuttuu vuoden 2023 aikana tunnistautuneeksi. Tunnistautuminen tapahtuu Veikkaus-, ajo-, henkilö-, Kela- tai Veikkauksen mobiilikortilla. Tunnistautumispakko astuu kaikkiin kuponkipeleihin voimaan 15. toukokuuta.

Ennen sitä on kaikkiin myyntipaikkoihin asennettu uudet myyntipäätteet, ja Toto-pelejä voi pelata kaikissa paikoissa missä Lottoakin. Myyntipaikkojen määrä on kasvanut 800:sta noin 3500:een.

”Esimerkiksi Kouvolan Kuninkuusraveissa ja muissa kesän raveissa ei siis enää voi pelata ilman tunnistautumista”, Veikkauksesta muistutetaan.

Toton valmispelien myynti jatkuu katkoksetta, mutta Toton porukkapelien käyttöönotto viivästyy tekniseen toteutukseen liittyvistä syistä alustavasti syksyyn.

”Viimeisten vuosien aikana Toto-peleissä on tehty samanaikaisesti useita miljoonaluokan vaikeita järjestelmäprojekteja. Asiantuntijoiden määrään nähden tekemistä on ollut jopa liikaa. Osalla projekteista on ollut riippuvuuksia, ja haasteet tai myöhästymiset ovat vaikuttaneet myös toisen projektin aikatauluun. Veikkaus.fi:n uudistuneen Porukkapelit-sivun kautta kaikenlainen porukkapelaaminen onnistuu kuitenkin vaivattomasti”, Veikkauksen tuoteryhmäpäällikkö Juha Ahjolinna vinkkaa.

Nettipelaamisessa Toton taustajärjestelmän marraskuisen pilvisiirtymän jälkeen alkaneet ongelmat ovat helpottamaan päin.

”Nyt siirto on saatu päätökseen ja tilapäisesti poistettuja nettipelin ominaisuuksia saatu palautettua asiakkaille, mutta järjestelmässä on edelleen korjattavaa. Toton kehitystyötä tehdään korkeimmalla prioriteetilla, ja projektiryhmää on vahvistettu parhailla mahdollisilla asiantuntijoilla”, Ahjolinna kertoo.

”Viime viikolla saatiin korjattua voitonmaksun hidastelu, ja nyt suurimmat puutteet ovat Ruotsin peli- ja lähtölistatiedoissa. Ongelmia pyritään ratkomaan mahdollisimman nopeasti.”

Samaan aikaan on käynnissä Toton sivustouudistus.

”Uusi pelisivu on valmiina tämän vuoden neljännen vuosineljänneksen alussa”, Juha Ahjolinna lupaa.