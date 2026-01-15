TotoTV ei näytä tänä vuonna Ravigaalaa – tästä on kyse

Veikkaus on ollut Ravigaalan pitkäaikainen yhteistyökumppani ja myös näyttänyt gaalan suorana kanavissaan. Tänä vuonna gaalaa ei nähdä TotoTV:ssä eikä antennitalouksiin raveja lauantaisin ja keskiviikkoisin näyttävällä 19-kanavalla.

”Tapahtuman kumppani on tänä vuonna toinen peliyhtiö, joten Veikkaus ei tarjoa kuvaa Ravigaalasta TotoTV:ssä”, Veikkauksesta perustellaan.

Tällä Veikkaus viitannee ATG- ja Hippos-vetoisen ATG Talent -koulutusohjelmaan, joka toimii yhden palkintokategorian kumppanina.

"Veikkauksen vetäytyminen gaalan lähettämisestä tuli meille harmillisena yllätyksenä tällä viikolla. Olemme iloisia siitä, että MT Hevoset on halunnut viime vuosina tiivistää yhteistyötä raviyhteisön tärkeän juhlan kanssa, ja gaalan ollessa jälleen loppuunmyyty vuoden parhaita voidaan näin tänäkin vuonna juhlistaa myös kotisohvilla", Suomen Hippoksen toimitusjohtaja Minna Mäenpää kommentoi.

Gaala näkyi Maaseudun Tulevaisuuden verkkosivuilla myös viime vuonna. Hevosurheilun sivuilla live-striimaus ei ole vielä teknisesti mahdollista.

Gaalan kuvatuotantoon Veikkauksen vetäytymisellä yhteistyöstä ei ole vaikutusta. Kuvatuotannosta on vastannut tähän astikin Suomen Hippos, ja sen toteuttaa Grassmark.

Ravigaalan näkymisestä pelkästään Maaseudun Tulevaisuuden sivuilla uutisoi ensimmäisenä MT Hevoset.