TotoTV näkyy 9. toukokuuta alkaen Ruutu-palvelussa ilmaiseksi – "Historian laajin jakelu"

TotoTV:n lähetykset ovat näkyneet jo pitkään maksullisessa Ruutu+-palvelussa sen tilaajille, mutta 9. toukokuuta alkaen TotoTV:n pääkanavan lähetyskuvaa pääsee seuramaan Ruutu-palvelussa ilmaiseksi vuorokauden ympäri.

”Tämä on historian laajin TotoTV-jakelu. Uskomme uudistuksen tuovan merkittävästi uusia katsojia raviurheilun pariin. Pitkään olemme etsineet tähän sopivaa kumppania ja nyt saimme Sanoma Media Finlandin kanssa sopimuksen valmiiksi”, Veikkauksen TV Production Manager Timo Lämsä iloitsee Hevosurheilulle.

Käytännössä TotoTV:tä pääsee jatkossa katselemaan missä vain ilmaiseksi, kunhan on toimiva internet-yhteys ja Ruutu-sovellus sekä on rekisteröitynyt Ruudun käyttäjäksi.

"Kokonaisuus TotoTV:ssä on nyt tosi hyvä, mutta edelleen haluamme kehittää palvelua. IP-pohjaisissa (Internet Protocol) ratkaisuissa – eli käytännössä suoratoistopalveluiden tapaan netin kautta toimivissa palveluissa – kehittäminen on helpompaa kuin muissa vaihtoehdoissa", Lämsä kertoo.

Antennitalouksissa Suomen keskiviikko- ja lauantairavit ovat näkyneet nyt noin vuoden ajan ja näkyvät edelleen ilmaiseksi tv:n 19-kanavalla. Sen jatkosta Lämsä ei tässä vaiheessa kommentoinut.

Lähde: Veikkauksen tiedote