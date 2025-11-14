TotoTV:n pääkanavalla saksataan perjantai-iltana Kouvolan ja Oulun Toto5-lähtöjen välillä

Perjantaina Suomessa ajetaan kahdet Toto5-ravit, kun torstaina Oulu joutui siirtämään ravinsa seuraavalle päivälle. Päivän pääravit ovat Kouvolassa, joiden tapahtumiin TotoTV:n pääkanavalla keskitytään läpi illan. Oulussa ensimmäinen lähtö starttaa kello 18.37.”Oulusta näytetään T5-kohdelähdöt. Saksaillaan Kouvolan ja Oulun välillä. Ei muutos ole lähetyksen kannalta mitenkään maata mullistava. Kesäisinkin on kaksia raveja samana päivänä”, TotoTV:n lähetyksistä sisällönosalta vastaavan Win-Win Median toimitusjohtaja Jari Haanniemi sanoo.”Ratojen selostuskopeissa on rautaiset ammattilaiset Antti (Pylkkänen) ja Lauri (Hyvönen). He varmasti pystyvät vielä keskinäisellä kommunikoinnilla ajoittamaan, ettei lähtöjä ajeta yhtä aikaa.”Lauantaina Vermossa ajetaan Toto75-jackpot-kierros. TotoTV:n studiolähetys starttaa Vermosta heti ravien alusta kello 13. Perjantain lähetyksen yhteydessä on Haanniemen mukaan jo mahdollista kuulla ennakkohaastatteluja lauantain T75-kierrokselle.TotoTV:n asiantuntijalähetyksessä ovat perjantaina äänessä Maija Kerisalmi ja Eemeli Hernesaho.