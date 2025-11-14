Stop The Press, Tapio Perttunen
Stop The Press on yksi Kouvolan Toto5-kierroksen suosikeista.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

TotoTV:n pääkanavalla saksataan perjantai-iltana Kouvolan ja Oulun Toto5-lähtöjen välillä

Perjantaina Toto5-peliä on mahdollisuus pelata kaksiin raveihin.
Julkaistu
Jari Haanniemi

