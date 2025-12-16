Tototv:n palveluihin parannuksia – "Hevosten lämmityksiä voi katsoa uudestaan live-lähetyksestä kelaamalla"
Veikkauksella Toto-pelien sivuilla käytössä oleva Tototv uudistuu kuvanjakelun osalta. 16. joulukuuta alkaen Tototv:tä voi katsella aiempaa lyhyemmällä viiveellä sekä livelähetyksiä voi jatkossa kelata taaksepäin haluamaansa kohtaan.
”Lyhyt viive mahdollistaa myös lähetysten katsomisen h-hetkille ennen lähtöhetkeä ja pelipäätösten tekemistä", Veikkauksen TV-tuotantopäällikkö Timo Lämsä kertoo Veikkauksen julkaisemassa tiedotteessa.
Aiemmin Tototv:n katseluviive on ollut noin kymmenen sekuntia, mutta jatkossa viive putoaa kolmeen sekuntiin. Lähetysten laadun on myös kuvanlaadun osalta tarkoitus parantua.
”Uusi palvelu parantaa asiakkaidemme katselukokemusta, ja tuomme parannuksia käyttöön portaittain. Terävämpi kuva helpottaa tietysti hevosten ja lähtöjen seuraamista”, Lämsä sanoo.
Lähetysten taaksepäin kelaamisen lisäksi myöhemmin tuotantoon on tulossa myös puheesta tekstiksi-palvelu, jonka tulisi auttaa kansainvälisten lähetysten seuraamista. Asiakkailta muutokset eivät edellytä toimenpiteitä.
”Hevosten lämmityksiä voi katsoa uudestaan vaikkapa pelejä suunnitellessaan live-lähetyksestä kelaamalla. Vastaavasti lähtöjen ratkaisuhetket voi katsoa kelaamalla uudestaan heti tuoreeltaan”, Lämsä kertoo.
Julkisen kilpailutuksen myötä Tototv:n kuvanjakelupalvelusta vastaa jatkossa Dolby.
Lähde: Veikkauksen tiedote