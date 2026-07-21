Traverasta hevosia Suomeen

Suomen Inframittaus Ky osti 3-vuotiaan Balls On Firen 65 000 kruunulla. Trixtonin poika on kilpaillut Magnus B Svedbergin valmennuksesta 5 kertaa, sen voittosumma on 43 500 kruunua ja ennätys 16,3.Pasi Peltoniemi hankki 4-vuotiaan Suomessa syntyneen Rio de Ruunaan 50 000 kruunulla. Maharajahin poika on kilpaillut Hannu-Pekka Korven valmennuksesta, sen voittosumma on 7100 euroa ja ennätys 14,3a.Ala-Rantalan Ravitalli osti 4-vuotiaan tamman nimeltään Adalante. Fabulous Woodin tytär on kilpaillut Henrik Hollstenin valmennuksesta kerran. Se sijoittui kesäkuun lopulla Axevallassa neljänneksi. Adalante oli ilmoitettu maanantaiksi Vaggerydiin, mutta se jäi pois valmentajavaihdoksen vuoksi.JM Invest huusi 4-vuotiaan ruunan nimeltä Altura (Donato Hanover) 55 000 kruunulla, sen voittosumma on 121 300 kruunua. Daniel Wäjerstenin jälkeen valmentajana on ollut omistaja Kristofer Jansson.