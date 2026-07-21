Suomalaisilla oli ostohousut jalassa viikonloppuna, kun myynnissä oli startanneita hevosia.
Suomalaisilla oli ostohousut jalassa viikonloppuna, kun myynnissä oli startanneita hevosia.Kuva: Anu Leppänen
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Traverasta hevosia Suomeen

Traveran nettihuutokauppa pidettiin lauantai-iltana.
Julkaistu
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nettihuutokauppa
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