Tricky Chavaroche Toto75-kierroksen väriläiskä – valmentaja huutokauppaostoksilla

Rainer Björkroth osasi odottaa omaltaan menestystä. Ville Pohjola ajoi päättäväisesti eteenpäin, ja lopulta Tricky Chavaroche taisteli ykköseksi."Hevonen on ollut hyvä jo pitkään, vaikka se teki välissä yhden huonomman startin", Björkroth aloitti. "Tähän kisaan satsattiin, ja otettiin kengät pois. En kuitenkaan usko, että siitä tuli mitään ihme-efektiä tai olisi ollut avain onneen. Viime lauantaina hevosella ajettiin sellainen back to business -startti Kaustisella harjoitusraveissa, jota Ville Pohjola tuli ajamaan. Kun siinä oli starttiväliä, tuo hiitti oli tärkeä saada alle.""Kaustisella jatketaan 14. päivä, laitoin sen sinne listoille mukaan."Björkroth kävi perjantaina huutokaupassa Jokimaalla ostoksilla, sillä haaviin tarttui Olivia de Bos (Martin de Bos - Hillbilly Hilda). Yleisellä tasolla Björkroth avasi omaa tapaansa ostaa uusi varsa talliin."Maailma on täynnä hyväsukuisia, mutta tavallisia hevosia", Björkroth naurahti. "Minulle yksilö on aina prioriteetti yksi, suku ei ole niin tärkeä. On meitä muitakin, jotka ajattelee samalla tavalla. Yhden varsan ostin, josta olin jo etukäteen kiinnostunut. Tuuriin ei luoteta. Ranskassa on huutokaupat tulossa, mutta vielä ei osaa sanoa, tuleeko sieltä varsoja lisää", Björkroth päätti.Tricky Chavarochen päivittäisestä hyvinvoinnista vastaava Eerika Harala tekee pitkää päivää Rainer Björkrothin tallilla. Juuri Toto75-voiton aikaan hän valmistautui ansaittuun lomaan Turkissa.."Sinänsä harmitti, etten juuri nyt ollut paikalla, kun tuli näin hieno onnistuminen", Harala aloitti. "Oulussa oli kuitenkin osaavia ja mahtavia apukäsiä paikalla. Hienoa, että Tricky Chavaroche otti voiton. Vähän hirvitti, kun se jäi johtavan rinnalle, mutta harjoitusraveissa hevonen oli viimeistelyissä tosi hyvä", Harala kiitteli..Äänessä opintomatkalla Ranskassa kilpaa ajanut Eerika Harala – "Jännitti, hirvitti, mutta oli ihan uskomaton fiilis"