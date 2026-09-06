Ravivalmentaja Rainer Björkroth
Rainer Björkroth valmentaa Tricky Chavarochea. Hän on myös hevosen osaomistaja.Kuva: Anu Leppänen
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Tricky Chavaroche Toto75-kierroksen väriläiskä – valmentaja huutokauppaostoksilla

Rainer Björkrothin tallin Tricky Chavaroche jyräsi pikamatkalla voittoon johtavan rinnalta. Valmentajalla on uusia varsoja kiikarissa.
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Toto75
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