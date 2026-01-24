True Exception jäi pois – King Of Djazz nyt Sandra Erikssonin ainoa valttikortti

Nousijadivisioonan suosikiksi rankattu ruotsalaisvieras True Exception jäi lauantaiaamuna lähdöstä pois. Ongelmat alkoivat jo torstai-iltana."Ruuna ontui, kun se otettiin tarhasta talliin", valmentaja Sandra Eriksson aloittaa."Ensin pelästyimme, että kyseessä olisi murtuma, mutta perjantaina ruuna varasi jo jalalle paremmin ja tänä aamuna vielä paremmin. Nyt olemme siinä käsityksessä, että kyseessä olisi vain kaviopaise. Starttaaminen ei tullut kuitenkaan kyseeseen."Ouluun Eriksson tuli näin vain yhden hevosen, kultadivisioonan suosikin King Of Djazzin kanssa. Se on voittanut kaksi kolmesta Suomen startistaan, mutta oli pettymys viimeksi Solvallassa."Kesärata ei sopinut sille, kun sitä oli treenattu jääradalla", Sandra Eriksson puolustaa."Oulussa olosuhteet sopivat sille varmasti paremmin. Hevonen on hieno, ja se on treenannut viime startin jälkeen hyvin, joten hyvillä mielin ollaan."Pelaajat luottavat King Of Djazzin suosikiksi. Kakkossuosikki Kurri Jari Boko pääsee matkaan radan sisempää kolmosradalta."Katsotaan, minkä paikan saamme. King Of Djazz ei moiti mitään juoksupaikkaa, joten kuolemanpaikkakaan ei ole sille katastrofi", Sandra Eriksson painottaa..Hittavainen löysi ravirytminsä – "Sen pitäisi ilman muuta pystyä podiumille ehjällä suorituksella"