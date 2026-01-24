King Of Djazz ja Sandra Eriksson
King Of Djazz pakeni muilta murskavoittoon viime maaliskuussa Rovaniemellä.Kuva: Teemu Kangas
True Exception jäi pois – King Of Djazz nyt Sandra Erikssonin ainoa valttikortti

Toto75-kierroksen suosikeihin lukeutunut True Exception ei starttaa lauantaina Oulussa.
