Tuhti tietopaketti Kuninkuusraveista

Ensimmäisistä virallisista Kuninkuusraveista tulee tänä vuonna kuluneeksi sata vuotta, mikä luonnollisesti ansaitsee oman kirjansa. Kuninkuusravien tiimoilta on aiemminkin julkaistu kaksi kirjaa; vuonna 1981 Puoli vuosisataa Kuninkuusraveja ja Kaikkien aikojen Kuninkuusravit.

Nyt ilmestynyt Maailman parhaat Kuninkuusravit ei lähde toistamaan edeltäjiensä konseptia. Siinä missä aiemmat teokset ovat keskittyneet ennen kaikkea itse urheiluun kilpailuselostuksineen, höystettynä lähikuvilla merkittävistä hevosista, ottaa trilogian täydentävä uutuus niitä enemmän Kuninkuusravit huomioon nimenomaan ilmiönä ja tapahtumana.

Kirjan kirjoittajalta Ville Toivoselta tämä on ollut oikea päätös. Totta kai Kuninkuusravit pohjaavat urheiluun, mutta se, mitä niiden ympärillä tapahtuu, jää helposti mielestä pois. Maailman parhaat Kuninkuusravit ottaa kokonaisuuden hienosti huomioon, aina kuninkuusraviradan – joskus suhmurointiakin sisältävästä – valinnasta alkaen. Tämä ei suinkaan tarkoita urheilullisen puolen minkäänlaista häivyttämistä kirjasta, vaan Kuninkuusravien kokonaiskuvan kirkastuttamista.

Varsinaisia kilpailuselostuksia kirja ei sisällä lainkaan, mutta toki mukana on kaikkien Kuninkuusravien tulokset ja niiden kunniataulu vielä erikseen. Lähikuvista mukana on pakolliset, kuten Viesker sekä Pentti Savolainen ja Kaarlo Partanen hevosineen, mutta ilahduttavasti mukana on myös pienemmälle huomiolle nykyään helposti jääviä, kuten Pette ja Elina Kylämäki sekä Forte ja Ville Pernaa.

Ville Toivonen on tehnyt jättiurakan tuodessaan monelta eri kantilta esiin Kuninkuusraveihin osallistuneita hevosia ja henkilöitä. Vanhimpia ja nuorimpia, sukulinjojen jatkuvuutta niin hevosilla kuin taustajoukoilla, osallistujien sijoittumista Suomen kartalla ja paljon muuta.

Kirjaa rytmittävät lyhyemmät tarinat matkan varrelta, jotka on kerätty Kuninkuusravien irtokenkiä -otsikkojen alle. Sinne on kerätty tietoa ja tarinoita, jotka antavat lukijalle parhaassa tapauksessa paljon. On sinne mahtunut erikoisempikin tunnelmapala, jossa bajamaja-kuvituksen kera kerrotaan Hippoksen pääsihteeri Matti Lakkiston ja toimitusjohtaja Teemu Tuomisen oluenjuonnista virtsaisin kengin Kaustisen vuoden 1985 Kuninkuusraveissa.

Kirjan teksti on ammatti-ihmisen varmaa työtä. Toivonen kertoo jo esipuheessaan, ettei hän lähtenyt tekemään fanikirjaa Kuninkuusraveista ja siksi teos myös välttää sanoissaan imelimpiä ylisanoja. Viimeisen luvun lopuksi hän kuitenkin onnistuneesti päätyy lähes runollisuuteen: ”Kovaa työntekoa. Hyviä ja huonoja hetkiä. Unelmointia hyvästä hevosesta. Siitä hevosesta, jonka saisi marssittaa Kuninkuusravien yleisön eteen. Siinä hetkessä ollaan sateenkaaren päässä olevan aarteen äärellä. Kuninkuusraveissa.”

Kirjan komea kuvitus ja hieno taitto ovat aivan oma lukunsa. Ne tekevät kirjaan tarttumisen miellyttäväksi. Kuvissa on luonnollisesti mukana ne klassisimmat, kuten Juhani Länsiluodon otos Pentti Savolaisesta, Vekselistä ja Vekkuliinasta Joensuun vuoden 1984 pääsarjojen voittajina ja saman kuvaajan sarja Vieteristä ja Kaarlo Partasesta kotioloissa, mutta mukaan on löydetty myös harvinaisempaa historiallista kuvaa ja mainioita tuoreempia otoksia. Jälkimmäiset ovat peräisin pääasiassa Anu Leppäseltä.

Maailman parhaat Kuninkuusravit on pakollinen hankinta raviurheilun ystävälle.