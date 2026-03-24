Tuikun Helmi myytiin siitostammaksi – "Soketille morsian"

Lauantaina Tototv:n studiolähetyksessä kuultiin viime kaudella kelpo jälkeä Niko Jokelan ja sittemmin Jussi Suomisen valmennuksesta tehneen Tuikun Helmen vaihtaneen omistajaa.Hevonen on siirtynyt lempääläisten Hannu ja Linda Isotalon omistukseen, kun pariskunta osti nyt 10-vuotiaan tamman lähtökohtaisesti siitostammaksi.”Soketille morsian”, Hannu Isotalo toteaa.Isotalojen omistama ja kasvattama Soketti on tehnyt viime vuosien aikana vahvaa nousua sarjoissaan. Lauantaina ori kilpailee Jokimaalla ajettavassa Suomen Cupin finaalissa.Lähes 26 000 euroa urallaan ansainneen Tuikun Helmen astutuspäätös tehdään myöhemmin. Edellisen kerran Tuikun Helmi on kilpaillut viime elokuussa.”Se tuli meille maanantai-iltana. Fiksu ja hyvinvoivan oloinen hevonen, mutta sen enempää en osaakaan siitä vielä kommentoida. Tammalla on ollut jalkamurheita, joten mietitään ratkaisuja tarkemmin seuraavan parin kuukauden aikana”, Isotalo kertoo.