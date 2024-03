Tukea suomenhevoskasvattajille tarjolla – viimeinen hakupäivä torstaina

Alkuperäisrotujen kasvatuksen tuki uudistui viime vuonna. Suomenhevosen kohdalla sopimukseen riittää yksi sopimusehdot täyttävä eläin, eikä tuen hakijalla tarvitse olla hallussaan peltoa. Tilatunnus kuitenkin vaaditaan, sen saa haettua oman kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta. Myös hevosen pitopaikkatunnus tulee ilmoittaa, mutta hevosen ei tarvitse asua hakijan luona. Jos pitopaikkatunnusta ei vielä ole, sen ehtii ilmoittaa ELY-keskukseen hiukan myöhemminkin.

Tuki on 350 euroa per hevonen per vuosi. Sitä haetaan Vipu-palvelussa ja hakeminen vaatii tilatunnuksen. Apr-tuki on vuosittain haettava ja tämän vuoden tuki tulee hakea viimeistään torstaina 14.3. Tuen voi saada suomenhevostammasta tai -oriista, joka on saanut vähintään yhden puhdasrotuisen jälkeläisen sopimuskautta edeltävien kolmen vuoden aikana. Tässä huomioidaan myös kuolleena syntyneet. Tukikelpoisen eläimen on oltava koko kalenterivuoden ajan hakijan omistuksessa, jotta tukea on mahdollista saada.

Hakuohjeet löydät täältä.

Alkuperäisrotujen kasvattamisen sopimusehdot löytyvät täältä.