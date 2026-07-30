Tulipalo tuhosi hevostallin Rovaniemellä
Kaleva uutisoi varhain torstaiaamuna Rovaniemen Tapionkylässä sijainneen hevostallin tuhoutuneen torstaina aamuyöstä. Tallissa olleet kolme hevosta saatiin pelastettua tulipalosta.
Talonväki oli herännyt paukkeeseen noin puoli neljän aikaan aamuyöllä ja havainnut tallin palavan. Palokunnan ajoajan ollessa kohteeseen noin puoli tuntia, oli talli sen saapuessa paikalle jo täyden palon vallassa katto sortuneena.
"Paikalla olijat olivat saaneet hevoset pelastettua rakennuksesta ja ne olivat jonkin aikaa karkuteillä, mutta saatiin sitten naapurin talliin", päivystävä palomestari Ville Rankinen kertoo Kalevassa.
Noin parinkymmenen metrin päässä tallista oli muita rakennuksia. Palokunta suojasi ne ja pihassa olleet ajoneuvot palon leviämiseltä.
"Ajoneuvoon tuli palovaurioita, mutta se ei syttynyt palamaan, mikä olisi voinut levittää paloa entisestään", Rankinen sanoo.
Palon syttymissyystä ei ole tietoa.