Tuomas Pakkasen hevosia viikonloppuna Ruotsiin – "Nyt alkuun sinne lähtee kolme hevosta"

Tuomas Pakkanen on lähettänyt jo useampana talvena valmennettaviaan kilpailemaan Ruotsiin, jossa on Suomea korkeampi palkintotaso. Menestystä on tullut siinä määrin, että siilinjärveläistreenari on päättänyt toimia samoin tulevanakin talvena.”Ensi viikonloppuna lähtee hevosia. Vielä on vähän auki, mitkä hevoset sinne lähtevät, tilanne elää. Kunhan asettuvat ensin Ruotsiin, niin sitten tietää paremmin”, Tuomas Pakkanen aloittaa.”Nyt alkuun sinne lähtee kolme hevosta: Ray Of Sunshine ja Elinan monté-hevoset (Lake’s Edina ja J.J.Dragon). Elina lähtee sinne vastaamaan meidän hevosistamme. Nisosen (Matti) porukka lähtee samaan aikaan reissuun.”Pysyvästi Elina Pakkasen ja hevosten ei ole tarkoitus jäädä Ruotsiin, vaan ne palaavat keväällä Suomeen.