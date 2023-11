Tuomas Pakkasen joukkueen turnee alkoi - ”Varmaan puolisen vuotta vaikutetaan Ruotsissa”

Tuomas Pakkanen lähettää tänä perjantaina neljä valmennettavaansa kilpailemaan talven ajaksi Ruotsiin. Ensimmäisessä aallossa naapurimaahan lähtivät Jopp, Lake’s Edina, Bluejeans Bi ja Villeroy.

Kruunujahti ei ole mikään uusi juttu Pakkasen joukkueelle, sillä kyseessä on kolmas talvi Ruotsissa. Tällä kertaa karsinoita on vuokrattu Julmyran valmennuskeskuksesta. Tilaa on viidelle hevoselle, joten Ruotsissa kilpaileva joukkue saattaa elää talven aikana.

”Varmaan puolisen vuotta vaikutetaan Ruotsissa”, Pakkanen suunnittelee.

Tallipäällikkö jää itse Suomeen, joten vastuu Ruotsin päässä lankeaa tytär Elina Pakkaselle.

”Viime vuonna en reissannut kertaakaan sinne, mutta tästä vuodesta en osaa vielä sanoa”, Tuomas Pakkanen toteaa.