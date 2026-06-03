Tuore divisioonafinaalin voittaja Giolitti Grif kaupan – ”Ajattelin kokeilla, jos joku haluaisi hyvän hevosen"

Hanna Lepistön omistama ja valmentama Giolitti Grif on kaupan Traveran verkkohuutokaupassa. Asia on siksi kiinnostava, että 4-vuotias ruuna voitti viimeisimmässä startissaan Vermossa ravatun nousijadivisioonafinaalin uudella ennätysajallaan 12,4ake.Italiassa syntynyt Giolitti Grif on muutenkin menestynyt tänä vuonna mainiosti, sillä se on startannut seitsemän kertaa, voittanut kolmesti ja sijoittunut kolme kertaa toiseksi.”Ajattelin kokeilla, jos joku haluaisi hyvän hevosen. Tiedän, että se on hyvä ja arvokas hevonen, joten ei minun ole pakko päästä siitä eroon”, Lepistö sanoo.Giolitti Grif on tienannut uransa 18 startissa piirun vajaat 35 000 euroa. Yksi syy myyntiaikeille on Lepistön mukaan se, että tuon verran tienanneelle on kotimaassa lähtöjä heikomman puoleisesti.”Jos haluaa ajaa 75-lähtöjä, hevonen olisi haastajadivisioonassa ja kilpailisi 90 000 euroa tienanneita tammoja vastaan. Se on vähän epäreilua hevoselle, joka on vasta nelivuotias ja tienannut noin 15 000 euroa muutamassa viikossa. Koville joutuisi. Ruotsissa sille olisi varmaan aika paljon hyviä sarjoja, ja myös Italiassa sille olisi eri tavalla rahaa tarjolla.”Linkki Traveran huutokauppaan