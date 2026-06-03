Giolitti Grif ja Santtu Raitala
Giolitti Grif (7) voitti keulasta Finlandia-lauantaina Vermossa ravatun nousijadivisioonafinaalin. Santtu Raitala ohjasti.Kuva: Laura Koskenniemi
Uutiset

Tuore divisioonafinaalin voittaja Giolitti Grif kaupan – ”Ajattelin kokeilla, jos joku haluaisi hyvän hevosen"

Nykyinen omistaja perustelee myyntiaikeita heikolla sarjatarjonnalla.
Julkaistu
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Hanna Lepistö
Giolitti Grif
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