Tuulia Aikioniemi poseeraa yhdessä ensimmäisen oman hevosensa Dragon Flamen kanssa.
Tuulia Aikioniemi poseeraa yhdessä ensimmäisen oman hevosensa Dragon Flamen kanssa.Kuva: Taijanmedia
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Tuore torniolaistreenari tähyää korkealle – ”Täytyy laittaa hevoset sellaiseen vireeseen, että niiden kanssa on mielekästä kilpailla”

Raviurheilu on vienyt Tuulia Aikioniemen mukanaan.
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Tuulia Aikioniemi