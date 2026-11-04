Tuore torniolaistreenari tähyää korkealle – ”Täytyy laittaa hevoset sellaiseen vireeseen, että niiden kanssa on mielekästä kilpailla”

Torniossa valmentavan Tuulia Aikioniemen listoilla on tällä hetkellä seitsemän treenattavaa. Viime kuussa 21 vuotta täyttäneen ravinaisen nimi on noussut viime kuukausina esiin erityisesti kotiradan lähtölistoilla.”Talli sijaitsee tässä Tornion Aapajoessa. Tällä hetkellä pihassa on 13 hevosta, eli aikamoinen määrä. Kyllä siinä tekemistä riittää”, Aikioniemi hymähtää.”Olen ollut Aatsingin Arilla ja Terhillä töissä neljän vuoden ajan. Edelleen käyn siellä välillä auttamassa, jos käsiparia tarvitaan. Jossain vaiheessa tuli tunne, että nyt pitäisi päästä Aatsinkien jaloista pois. Tiesin tallin olevan tyhjillään Aapajoessa ja vinkkasin omistajalle, että pitäisiköhän sinun vuokrata se minulle. Istuttiin kahville, ja homma oli aika nopeasti selvä. Maaliskuussa muutimme hevosten kanssa nykyiseen paikkaan.”Torniolainen innostui lajista toden teolla ensimmäisen oman hevosen myötä.”Äidilläni Tuija Paasolla on ollut hevosia, ja olen käynyt pienenä ratsastamassa. Lähdin opiskelemaan Ruukkiin maatalouspuolelle, mutta se ei oikein puhutellut. Vaihdoin sitten hevospuolelle. Isäni Markus Aikioniemen mukana olen käynyt raveissa ja nähnyt sitä kautta tätä touhua. Ostin, tai oikeastaan poikaystäväni osti minulle reilu vuosi sitten ensimmäisen oman hevosen Dragon Flamen. Sen myötä innostus kohosi entisestään.”Tulevaisuuden tavoitteet on asetettu suhteellisen korkealle.”Totta kai aina olisi kiva pärjätä. Täytyy laittaa hevoset sellaiseen vireeseen, että niiden kanssa on mielekästä kilpailla. Lisenssiäkin pitäisi varmaan korottaa. Tällä hetkellä stressaa eniten huominen reissu Bodeniin.”Huomenna torstaina edessä on siis ravireissu Bodeniin peräti kolmen hevosen voimin. Chrissies Symphony, Bright Diamond sekä Brolle F. starttaavat peräkkäisissä lähdöissä, joten säpinää riittää. Jokaista hevosta ohjastaa Väinö-Kalle Korhonen.”Täytyy pyytää kaikki mahdolliset henkilöt avuksi. Väinö-Kalle on ihan huippu, ja ajattelin jo alun perin, että pyydän nuoremman kuskin ajamaan. He saattavat paremmin kuunnella omiakin toiveita. Brolle on ollut aika terävänä, mutta olen ollut hevoseen tyytyväinen. Viime kerralla toivoin, että jos totopullaa saisi, ja kakkossija sieltä tulikin. Chrissies Symphonyn osalta toivon ehjää suoritusta. Sitä on nyt hoidettu ihan kunnolla. Bright Diamond tuntuu heränneen henkiin tässä parin viikon aikana, joten jännä nähdä, miten meille käy”, Aikioniemi päättää.