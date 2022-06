Tuoreen tammatähden lento jatkuu - "Nyt se oli tosi hyvä"

N.P. Liitotähti osoitti huippuvireensä pitävän. Suomeen palannut Iikka Nurmonen luovi ajokkinsa sisäradalta nopeasti 2. radalle ja Kajaanin 1. takasuoran lopussa valjakko istui jo kärkipaikalla.

Takahevosten kirit menivät hankalaksi, mutta se oli paljon myös N.P. Liitotähden hyvyyttä. Nurmonen löi matkan edetessä lisää puita uuniin, eikä kaksikolla ollut lopulta mitään hätää maalisuoralla.

"Nyt tamma oli ainakin tosi hyvä", Nurmonen ihasteli. "Heinä-elokuun vaihteessa varmasti nähdään, miten se riittää samalta viivalta parhaita tammoja vastaan. Toivotaan, että riittää. Hevonen meni koko matkan hyvällä tyylillä."

N.P. Liitotähti on tämän kevään edetessä noussut yhdeksi kuumista nimistä kuningatarkisaa ajatellen. Pistepussi on karttunut niin tiuhaan tahtiin, että ainakin mukaan se ilman muuta pääsee.

"Hevonen tuli meille valmennukseen hienossa kunnossa", valmentaja Kimmo Taipale kiitteli. "Huumoripuoli on ollut se juttu, minkä kanssa on aikaisemmin homma reistaillut. Tällä hetkellä se suorittaa hyvin. On se näyttänyt, että tamma juosta osaa."

Volsuma venyi hienosti kakkoseksi ja Sanahelinä kiri viimeiselle totosijalle, joten takamatkan hurjat jäivät tällä kertaa nuolemaan näppejään.

Lue lisää keskiviikkona ilmestyvästä Hevosurheilusta.