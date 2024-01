Turku isännöi ravisählyn SM-turnauksen – ”Meillä on vain yksi kirjoittamaton sääntö”

Ravisählyn SM-turnauksella on pitkät perinteet, mutta viime vuosina osallistumisinto on ollut hiipumaan päin. Välillä turnaus on ollut jopa vaarassa peruuntua.

Tänä vuonna järjestämisvastuun ottanut Turku puhaltaa tapahtumaan uutta henkeä.

”Tavoitteena että perinne lähtisi vahvistumaan”, järjestämisvastuun Patri Filatoffin ja Matti Juutilan kanssa jakava Jere Hurme aloittaa.

”Nyt näyttääkin tosi hyvältä. 9 joukkuetta on jo ilmoittautunut, 3 niistä Turusta. Myös sponsoreita on saatu hyvin mukaan.”

Yhteensä mukaan toivotaan 12:ta noin 10-henkistä joukkuetta. Joukkueet jaetaan kahteen lohkoon, jotka pelaavat ensin alkusarjan ja sen jälkeen pudotuspelit päätyyn asti.

”Alustavasti on ajateltu, että alkusarjan ottelut pelataan 15-minuuttisina ja pudotus- ja sijoituspelit vähän pidempinä, mutta lopullinen otteluohjelma laaditaan sitten, kun joukkueiden määrä vahvistuu. Meillä on 2 kenttää varattuna 9:stä 16:een”, Hurme selvittää.

Sponsorit pitävät huolen, että juomahuolto pelaa jo turnauksessa ja illanvietossa on ruokatarjoilu. Vaikka turnauksessa on hyvät tuotepalkinnot, tärkeintä ei ole voitto vaan hyvähenkinen turnaus.

”Pelit on aika leppoisia, ja mukaan voi lähteä matalalla kynnyksellä. Naiset, miehet ja nuoret pelaavat kaikki samoissa joukkueissa. Meillä on vain yksi kirjoittamaton sääntö: kaikkien pelaajien pitää olla jollain lailla ravien kanssa tekemisissä”, Jere Hurme edellyttää.

Ravisählyn SM:ään voi ilmoittautua Patri Filatoffille, 0400 359116. Ilmoittautumisaikaa on 31. tammikuuta saakka.