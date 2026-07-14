Turon Myrsky siirtyi vehreämmille laitumille – ”Nuorekas hevonen loppuun saakka"

Vuonna 2012 Mikkelin kuninkuuskisassa Erikassonin jälkeen kakkoseksi sijoittunut Turon Myrsky menehtyi maanantaina kunnioitettavassa 24 vuoden iässä.

”Se jo keväällä hiukan ähkyili. Nyt sunnuntai-iltana ori tuli kipeäksi ja eläinlääkäri kävikin sitä hoitamassa. Hevonen piristyi, mutta maanantaina puolenpäivän aikaan kipuilu alkoi uudestaan. Soitin eläinlääkäriä tallille, mutta hevonen ehti menehtyä jo ennen eläinlääkärin saapumista”, Tero E Mäenpää suree.

Turon Mysky kilpaili läpi sen 121 starttia kestäneen uran Mäenpään valmennuksesta statistiikalla 21–15–15. Palkintorahoja 20,9-aikainen ori tienasi 139 930 euroa.

”Mikkelin Kuninkuusravit ja samalla kaudella tullut voittojuoksu Härmän vanhalta radalta jäivät starteista parhaiten mieleen”, Mäenpää kertaa.

Jälkeläisiä Turon Myrskyllä on 74, joista ansioitunein on yli 90 000 euron voittosumman uraltaan ansainnut Myrskyri. Turon Myrskyn omisti Jussi-Talli, johon Mäenpään lisäksi kuuluivat hänen tyttärensä Nora sekä nyt jo edesmennyt Veijo Heikkinen.

”Veijon poismenon myötä hänen kumppaninsa hallinnoi hänen osuuttaan. Turon Myrsky oli nuorekas hevonen loppuun saakka pidettyään itsensä hyvässä kunnossa. Ilo oli katsella sen hyväntuulisuutta tarhassa. Muutama vuosi sitten ajoin vielä itsekin sillä ja Nora liikutteli hevosta ratsastaen”, Mäenpää sanoo.