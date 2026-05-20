Turulla positiivinen tulos, vuosikokouksessa kriittisiäkin puheenvuoroja

Turun Hippos ry piti vuosikokouksensa 27. huhtikuuta. Kokous vahvisti viime vuodelta noin 25 000 euroa positiivisen tuloksen.”Vaihteeksi näinkin. Jatkuvasti ei voi vaan käydä taskulla ilman, että sinne joskus laittaa rahaa”, puheenjohtaja Henri Virtanen sanaili.”Tulos syntyi lähinnä vuokraustoiminnasta. Totohalli vuokrattiin jalkapallon harjoituskäyttöön, ja lisäksi yhdistyksellä on pari remontoitua huoneistoa. Niistäkin tulee vuokratuloja.”Kokousväestä esitettiin kysymys, oliko hallitus ylittänyt toimivaltansa totohallin vuokratessaan?”Säännöt kieltää omaisuuden luovuttamisen, mutta tässä ei ollutkaan kyse luovuttamisesta vaan vuokraamisesta. Siihen hallituksella oli toimivalta”, Virtanen näkee.”Siinä mielessä kysymys oli kuitenkin hyvä, että sääntömme eivät ole enää tätä päivää vaan vaativat päivittämistä. Se työ päätettiin aloittaa, ja ensimmäinen ehdotus uusiksi säännöiksi on tarkoitus tuoda syyskokoukseen.”Kriittistä keskustelua käytiin myös kahden jäsenen maksamattomista radankäyttömaksuista.”Vaikka kyse on yksittäisten käyttäjien osalta vain satasista ja asian ratkaiseminen oikeusteitse tulee varmasti kalliimmaksi, se päätettiin katsoa periaatteen vuoksi ja tasapuolisuuden nimissä loppuun asti.””Yleisesti jäsenistön keskuudessa vallitsee joka tapauksessa oikein hyvä henki, ja uskoa tulevaisuuteen löytyy”, Virtanen summaa.