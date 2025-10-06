Turun Metsämäen vanhaan totohalliin avattiin sisäjalkapallokenttä

Ennen Turun perjantain raveja yleisö pääsi todistamaan Metsämäen isossa totohallissa, kuinka alkuperäinen betonilattia oli saanut päälleen keinonurmen. Virallisen vihkimistilaisuuden nauhan leikkauksen suorittivat Liedon Pallon puheenjohtaja Eija Isoheiko sekä Turun Hippos ry:n hallituksen puheenjohtaja Henri Virtanen. Kentällä on kokoa noin tuhat neliömetriä, joten se soveltuu lähinnä harjoituskentäksi. Aikuisten jalkapallokentän koko on seitsemän kertaa suurempi. "Turun raviradan toimitusjohtaja Eeva Karvonen sanoi, että vanhalle totohallille olisi tehtävä jotain. Sen käyttö rajoittui vain muutamiin raveihin vuodessa", Virtanen kertoi."Samaan aikaan Liedon Pallo etsi kiinteistöä, jonka voisi muuttaa jalkapallokentäksi. Esisopimus tehtiin tammikuussa", Isoheiko jatkoi.Käytännössä Turun ravirata vuokraa tilan Liedon Pallolle, joka käyttää sitä omiin harjoituksiin sekä viikosta 43 alkaen vuokraa kenttää myös muille seuroille. Kahvilatilojen sekä totokassojen purku on tehty talkoovoimiin. Keinonurmen asentaminen ja uusi valaistus maksoivat Metsämäelle 50 000 euroa ja Liedon Pallolle 60 000 euroa. Rahoitussuunnitelman mukaan ravirata ansaitsee summan takaisin kahdessa vuodessa ja Liedon Pallo kolmessa. Sopimus on viisivuotinen, minkä jälkeen on mahdollisuus viiteen optiovuoteen."Liedon Pallolla on noin 800 pelaajaa ja joukkueessa on eniten tyttöfutaajia koko Länsi-Suomessa. Myös nuorison talvisarjan pelejä voidaan Metsämäessä pelata, sillä niihin osallistuu 46 joukkuetta" Isoheiko iloitsi. Hänelle tilat ovat tuttuja, sillä hän oli totomyyjänä 2000-luvulla."Onhan se hienoa, että vanhalle totohallille saatiin uusi käyttötarkoitus. Jalkapalloijat saattavat innostua raviurheilustakin, kun näkevät, miten hieno laji tämä on." Virtanen totesi.