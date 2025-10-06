Totohallista jalkapallokentäksi.
Totohallista jalkapallokentäksi.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Turun Metsämäen vanhaan totohalliin avattiin sisäjalkapallokenttä

Kenttä toimii harjoituskenttänä ja mahdollisesti nuorten talvisarjan peliareenana.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Turun ravirata

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi