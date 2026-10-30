Turun Metsämäessä ratsattiin hevoskuljetuksia – näin monesta ajoneuvosta poistettiin rekisterikilvet

Iltapäivän ja illan aikana viranomaiset tarkastivat yhteensä 37 ajoneuvoa tai ajoneuvoyhdistelmää. Valvonnassa katsottiin muun muassa eläinten kuntoa, ajoneuvojen ja kuljetusvälineiden kuntoa, kuljetuksiin liittyviä lupia ja asiakirjoja sekä polttonesteen lainmukaisuutta.

”Pysäytetyistä ravikuljetuksista kahden yhdistelmän kuljetus jouduttiin keskeyttämään, koska kuljettajan ajo-oikeus ei riittänyt yhdistelmän kuljettamiseen. Näissä tapauksissa kuljettajalle annettiin sakkomääräys ja väliaikainen ajokielto”, ylikonstaapeli Jarkko Leino kertoo Lounais-Suomen poliisin julkaisemassa tiedotteessa.

Seitsemästä ajoneuvosta poistettiin rekisterikilvet ajoneuvojen epäkuntoisuuksien tai verotusasioiden vuoksi. Ajoneuvoja myös punnittiin tarkastuksissa ja kahdelle hevoskuljetukselle määrättiin ylikuormamaksu ajoneuvon tieliikenteessä suurimman sallitun kokonaismassan ylittämisestä.

Tulli suoritti valvonnassa polttoainetarkastuksia ja näiden osalta asiat olivat kaikilla kuljettajilla kunnossa. Lisäksi tulli teki kaksi ilmoitusta ajoneuvon verovapaasta käytöstä johtuvista epäselvyyksistä.

Valtioneläinlääkäreiden tekemissä 37 tarkastuksessa seitsemässä kuljetuksessa oli eriasteisia asiakirjapuutteita. Kaksi kuljettajaa sai sakon eläinkuljetusrikkomuksista koskien kuljetuslupaa tai pätevyystodistusta.

”Aiemmin tehtyihin ravikuljetusvalvontoihin nähden eläinten kuljetustilat olivat paremmassa kunnossa ja eläinten hyvinvointiin liittyvät asiat olivat pääsääntöisesti hyvällä mallilla. Ainoastaan yksi hevospassi puuttui kaikissa tehdyissä tarkastuksissa”, Leino sanoo.

Yksityisten toimijoiden osalta kolmea kuljetusta ohjeistettiin eläinkuljetus-merkinnän puutteesta. Kaikista ravikuljetuksista ainoastaan kahdella oli puutteita kuljetusturvallisuudessa, ja näissä tapauksissa kuljettajia ohjeistettiin ja huomautettiin asiasta.

Kuljetuskaluston kunnon osalta valvonnassa Lounais-Suomen poliisin mukaan paljastui melko paljon ajoneuvojen teknisiä epäkuntoisuuksia.

”Kuljetuskaluston tekninen kunto on tärkeä osa eläinten turvallista kuljettamista ja luonnollisesti ajoneuvojen epäkuntoisuudet vaikuttavat myös suoraan liikenneturvallisuuteen. Kokonaisuudessaan torstain ravikuljetusratsiassa oli myös paljon hyviä suorituksia, joissa kaikki oli kunnossa, mutta luonnollisesti myös parannettavaa jäi”, Leino toteaa.

Lounais-Suomen poliisi tiedottaa tulevaisuudessa jatkavansa ravikuljetusvalvontaiskuja.

Lähde: Lounais-Suomen poliisi