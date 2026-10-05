Alarik Huikea karkasi Antti Ojanperän ohjastamana selvään voittoon Pelimanni-ajossa. Ensi lauantaina kaksikko pyrkii toistamaan tempun Pohjoismaiden Mestaruudessa.
Alarik Huikea karkasi Antti Ojanperän ohjastamana selvään voittoon Pelimanni-ajossa. Ensi lauantaina kaksikko pyrkii toistamaan tempun Pohjoismaiden Mestaruudessa.Kuva: Mia Mäki-Maunus
Uutiset

Turun PM-ravien lähtölistat valmistuivat – päälähdön suosikit Ojanperän tallista

Lauantain ravit alkavat poikkeuksellisesti kello 16.
Julkaistu
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Pohjoismaiden mestaruus
Turun ravit
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