Turun PM-ravien lähtölistat valmistuivat – päälähdön suosikit Ojanperän tallista

Ensi viikonloppuna Turussa ravataan sekä perjantaina että lauantaina. Perjantain mielenkiintoisinta antia on 4-vuotiaiden Kasvattajakruunun alkuerät. Tammojen puolella nähdään muun muassa Derby-nelonen EL Narnia ja Villinmiehen Tammakilvan kakkonen Rich Shade. Molemmat starttaavat takarivistä.Oriiden ja ruunien alkuerää tähdittävät Derby-voittaja Make Cash ja ikäluokan pääkisassa kolmanneksi sijoittunut Stonecapes Yoda. Näiden arpaonni ei ollut suosiollinen, sillä Make Cash arvottiin piippuhyllyn paikalle radalle 12 ja Stonecapes Yoda radalle seitsemän. Mukana on monta muutakin Derby-finalistia. Lisäksi kisassa nähdään ensimmäistä kertaa Suomessa kilpaileva Who’s In Charge. Laakkosen veljesten omistama ja Ville Karhulahden valmentama ruuna on ravannut 16 startissaan kolme voittoa ja yhdeksän muuta totosijaa. Se starttaa kakkosradalta.Viikon ykkösravit ajetaan lauantaina. Päivän pääkilpailu on kylmäveristen Pohjoismaiden Mestaruus.Antti Ojanperän valmennettavilla oli hyvä arpaonni päälähdössä. Vänrikki arvottiin ykkösradalle. Sen rattailla jatkaa viime viikonlopun tapaan Mika Forss. Ojanperä itse ohjastaa viitosradalta starttaavaa Alarik Huikeaa, joka otti vakuuttavan voiton viime viikonlopun Pelimanni-ajossa.Ulkomailta kisaan saapuu kaksi hevosta. Tekno Jerven arvottiin radalle kaksi ja Åsvinn S.K. radalle 11.Pohjoismaiden Mestaruuden voittaja kuittaa 30 000 euron ensipalkinnon.Turussa ravataan muitakin tasokkaita lähtöjä. Toto75-pelin avauskohteena toimii 5-vuotiaille rajattu lämminveristen L Fabritius Memorial. Viime vuoden Derby-voittaja Romanov Comery kiihdyttää nelosradalta. Sen sisäpuolelta lähtevät Grand Circuit, Knight Rider Hoss ja viime lauantaina hopeadivisioonafinaalin voittanut The Lost Battalion.Kylmäveristen L Fabritius Memorial kilpaillaan lauantain kahdeksantena lähtönä. Viime viikolla Tawaststjernan muistoajon ja nousija- vs. haastajadivisioonafinaalin voittanut Suvin Aarre starttaa seiskaradalta. Derby-kakkonen Vipinän Vihellys lähtee takarivistä numerolla yhdeksän. Jerry Rauoksen käsistä debytoiva Tanno puolestaan arvottiin kolmosradalle.Kuningatakilvan kakkonen Villilotta palaa radoille lauantaina. Se starttaa kylmäveristen Tammalähdössä takarivistä numerolla 11. Lumi-Oosa lähtee kisaan numerolla yhdeksän, viime viikolla Vermossa yllättänyt Brenna kiihdyttää kolmosradalta ja Landen Iita neloselta. Kisassa nähdään myös ulkomaalaisvieras, kun norjalaistamma Hafell Bris haastaa suomenhevoset seiskaradalta.Lauantaina Turun ravit käynnistyvät poikkeuksellisesti vasta kello 16. Toto75-peli starttaa päivän viidennestä lähdöstä kello 17.35.Pääset tarkastelemaan perjantain lähtölistoja tästä linkistä.Lauantain lähtölistoihin pääset tästä linkistä..Pohjoismaiden Mestaruus 2026.1\tVänrikki / Mika Forss2\tTekno Jerven / Jimmy Jonsson3\tWertti / Jani Ruotsalainen4\tUljas Suomalainen / Tapio Perttunen5\tAlarik Huikea / Antti Ojanperä6\tMorison / Juha Utala7\tHavglimt / Antti Ala-Rantala8\tSmedheim Braut / Juha Länsimäki9\tHäijymies / Heikki Hoffren10\tSoketti / Hannu Torvinen11\tÅsvinn S.K. / Knut Arne Ödegaard12\tCaijus / Esa Holopainen