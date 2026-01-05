Turussa ravataan maanantaina normaalisti, Kuopiossa ja Oulussa seurataan sääennusteita tarkkaan

Alkuvuosi on tuonut mukanaan kovat pakkaset, jotka ovat vaikuttaneet myös ravikilpailuihin. Sunnuntain Seinäjoen ravit jouduttiin perumaan, koska Pohjanmaalla paukkui pakkanen, jonka purevuuden ennustettiin kilpailupäivänä olevan jopa -26 asteen luokkaa."Vielä eilen ennusteet mahdollistivat ravien ajamisen, mutta vallitseva olosuhde sekä kylmentynyt ennuste ja pieni tuuli lisänä purevoittavat ravisään liian ankaraksi", toiminnanjohtaja Jyri Saranpää perusteli ratkaisua sunnuntaina.Myös alkaneelle viikolle ennustetaan kylmää säätä. Maanantaina ravataan Turussa, minne ennustetaan illaksi -12 asteen pakkasta.”Jos ennusteet pitävät paikkansa, ei pitäisi olla haasteita. Tuulta ei ole ennustettu nimeksikään, joten normaali talvikeli”, Metsämäen toimitusjohtaja Eeva Karvonen summaa.Lähipäivien raveista varsinkin Kuopion ja Oulun ravien tilanne on kriittisempi, mutta ainakaan tällä hetkellä akuuttia perumisuhkaa ei ole kummankaan ravien osalta.Ilmatieteen laitos ennustaa Kuopioon tiistaiksi 17 asteen pakkasta, jonka purevuus on -20 asteen luokkaa."Tilannetta seurataan koko ajan. Tällä tietoa ravit ajetaan normaalisti, mutta ennusteita seurataan päivän mittaan. Ei tässä muuta voi kuin tarkkailla tilannetta", Kuopion raviradan toimitusjohtaja Marita Huttunen sanoo.Ouluun on ennustettu keskiviikoksi vielä kylmempää keliä, sillä Ilmatieteen laitos arvioi pakkasen purevuuden olevan jopa -26 astetta.Oulun Äimäraution raviradan toiminnanjohtaja Marja Pahkala kertoo, että tämänhetkisen näkemyksen mukaan Oulussa ravataan keskiviikkona, mutta sääennusteita seurataan jatkuvasti.”Meidän pitää totta kai seurata tilannetta, mutta Ilmatieteen laitos ei ole ollut aina absoluuttisen oikeassa meidän alueemme osalta. Siksi täytyy katsoa Ilmatieteen laitoksen, Forecan ja norjalaisen sääpalvelun väliltä ja yrittää löytää sieltä jonkinlainen totuus. Jos meillä on kova tuuli, joudumme tarkastelemaan tilannetta ihan tosissaan. Huomisen (tiistain) ennuste näyttää meille enemmän totuutta”, Pahkala kertoo..Seinäjoen sunnuntairavit on peruttu sääolosuhteiden takia