Turussa viikonloppuna Oktoberfest ja huippukylmäverisiä
Turussa ravataan tulevana viikonloppuna sekä perjantaina että lauantaina. Lauantaina Metsämäessä ratkotaan kylmäveristen Pohjoismaiden mestaruus, joka ajetaan 30 000 euron ensipalkinnolla. Lisäksi ohjelmassa ovat 5-vuotiaiden lämminveristen L Fabritius Memorial ja montén kylmäveristen mestaruus.
Jo huomenna perjantaina Metsämäessä tapahtuu. Iltaravien lisäksi radalla vietetään Oktoberfestiä. Perjantaina aitoa baijerilaista juhlatunnelmaa luo bilebändi Bavaria, ja myös lauantaina on mahdollisuus jäädä viettämään iltaa ravien jälkeen elävän musiikin parissa.
”Perjantaina on myös uuden jalkapalloharjoitusareenamme avajaiset. Ennen raveja leikataan nauha, ja ravikansallakin on mahdollisuus tutustua tekonurmiareenaan totohallin puolella”, Metsämäen toimitusjohtaja Eeva Karvonen kertoo.
Avajaisten kunniaksi Turun Hippos ja Liedon Pallo tarjoavat perjantaina pullakahvit ensimmäiselle 300 vieraalle. Alueelle on huomenna vapaa pääsy kello 16–17. Lipunmyynti alkaa portilla kello 17.