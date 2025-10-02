Tänä viikonloppuna Turun raviradalla ravataan ja juhlitaan.
Tänä viikonloppuna Turun raviradalla ravataan ja juhlitaan.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Turussa viikonloppuna Oktoberfest ja huippukylmäverisiä

Viikonloppuna Turussa tapahtuu radalla ja sen ulkopuolella.
Julkaistu

Turussa ravataan tulevana viikonloppuna sekä perjantaina että lauantaina. Lauantaina Metsämäessä ratkotaan kylmäveristen Pohjoismaiden mestaruus, joka ajetaan 30 000 euron ensipalkinnolla. Lisäksi ohjelmassa ovat 5-vuotiaiden lämminveristen L Fabritius Memorial ja montén kylmäveristen mestaruus.

Jo huomenna perjantaina Metsämäessä tapahtuu. Iltaravien lisäksi radalla vietetään Oktoberfestiä. Perjantaina aitoa baijerilaista juhlatunnelmaa luo bilebändi Bavaria, ja myös lauantaina on mahdollisuus jäädä viettämään iltaa ravien jälkeen elävän musiikin parissa.

”Perjantaina on myös uuden jalkapalloharjoitusareenamme avajaiset. Ennen raveja leikataan nauha, ja ravikansallakin on mahdollisuus tutustua tekonurmiareenaan totohallin puolella”, Metsämäen toimitusjohtaja Eeva Karvonen kertoo.

Avajaisten kunniaksi Turun Hippos ja Liedon Pallo tarjoavat perjantaina pullakahvit ensimmäiselle 300 vieraalle. Alueelle on huomenna vapaa pääsy kello 16–17. Lipunmyynti alkaa portilla kello 17.

Eeva Karvonen
Turun ravirata
Turun PM-ravit

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi