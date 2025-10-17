Tutkimushanke paljasti yksilöllisyyden merkityksen hevosten valmennuksessa

Killerillä järjestettiin torstaina ennen raveja Hevosurheilu 2.0 -tutkimushankkeen tiedotustilaisuus.Hevosurheilu uutisoi tutkimuksesta 16.7.2025. Nyt tutkimuksessa on meneillään ravihevosten interventiojakso Killerin raviradalla, joka kestää marraskuun puoleen väliin asti.”Ennakkokäsitys hevosten valmennuksesta oli se, että ravihevosten peruskestävyystreeni on liian kovatehoista. Se ajatus minulla on nyt muuttunut, ja nyt ajattelen, että se on täysin yksilöllistä. Joillekin hevosille keskiarvoinen hölkkä, mitä valmentajat ajavat on liian hiljaista ja joillekin hevosille se on ylivoimaisesti liian lujaa. Eli kaikessa yksilöllinen mittaus, mikä on juuri sille kyseiselle yksilölle treeniteho milläkin alueella, on hyvin tärkeää”, Jyri Hellevuo kuvailee.”Ravivalmennuksen yleinen ajattelu on, että on jokin niin sanottu systeemi. Se jossain kohtaa saattaa saavuttaa lakipisteensä ja sen jälkeen lakkaa kehitys. Tässä tutkimuksessa kaikki koeryhmän hevoset valmennetaan samalla valmennusohjelmalla, mutta jokainen hevonen treenaa kynnystestin perusteella määritetyillä yksilöllisillä tehoalueilla.”.Hevosurheilu 2.0 on jaettu viiteen eri työpakettiin, joista suorituskykyä, uutta teknologiaa ja jänneterveyttä on päästy tutkimaan nyt hevosten kanssa. Lisäksi interventiojakson aikana on tullut ajatusta myös siitä, että tutkimustuloksia saataisiin myös kengitykseen liittyen.”Kaikki hevoset on kengitetty yksilöllisesti samalla tavalla vuonna 2024 ilmestynen amerikkalaisen kengitystutkimuksen perusteella. Kengityksessä on haettu kavion tasapainoa eli kaviosta pitää löytää keskikohta, minkä päälle paino jakaantuu. Kengitysaiheeseen on tässä tutkimuksessa lähdetty tarttumaan enemmän matkan varrella, ja myös sitä puolta on lähdetty dokumentoimaan”, Hellevuo kertoo..Jyväskylän Yliopiston jännetutkimusyksiköstä Maria Sukanen vastaa jänneterveyden työpaketista. Siinä hyödynnetään muun muassa UTC-ultraäänikuvantamista jänteiden hyvinvoinnin arvioimisessa.UTC -ultraääniteknologia on Suomessa aivan uutta ja tässä projektissa sitä hyödynnetään muun muassa ravihevosen fyysisen kuormituksen ja akuutin jännevasteen välisen yhteyden tarkastelussa.Sukanen on innoissaan tutkimushankkeesta.”Tämä on hyvin ainutlaatuinen tutkimus, ja taustalla on hyvin moniammatillinen yhteistyö. Me olemme tuoneet hyvin paljon eri taustaisia toimijoita ja asiantuntijoita yhteen, joka on aivan ääretön rikkaus. Usein tutkimus kohdentuu vain yhteen melko tarkoin rajattuun tutkimusaiheeseen, mutta tässä tutkimuksessa on hyvin ainutlaatuista moniulotteisuutta”, Sukanen sanoo.”Tieteellisestä näkökulmasta esimerkiksi laukkahevosen kuormitusfysiologiaa on tutkittu ja ymmärrämme jo paljon siitä, kuinka hevosen elimistö toimii, mutta sen sijaan valmennusta ja valmennusfysiologiaa on toistaiseksi tutkittu hyvin vähän. Me emme tiedä, mitkä ovat optimaalisia valmennusohjelmia hevosen hyvinvoinnin sekä suorituskyvyn kannalta. Meillä on siitä suurimmaksi osaksi vain kokemusperäistä tietoa. Myöskään ravihevosia populaationa ei ole tutkittu kovinkaan paljoa, minkä takia tästä tutkimuksesta saatu tieto voi olla maailmanlaajuisestikin kiinnostavaa.”Hevosten interventiojakson jälkeen tutkimus jatkuu datan käsittelyllä sekä uusilla mittauksilla. Tutkimuksen on määrä kestää 30.11.2026 asti..Tutkimushanke parantamaan ravihevosten suorituskykyä ja hyvinvointia – "Paljon mahdollisuuksia"