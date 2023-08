Tutun Impin voima puhui päätösmatkalla - Lumi-Oosasta ravikuningatar: "On se hieno tunne, kun tätä hommaa on niin pitkään tehnyt"

Lumi-Oosan ohjastaja-valmentaja Harri Kotilainen on pitkän linjan raviammattilainen, joka kuvaili ensimmäisen Kuninkuusravien päälähdön kokonaiskilpailun voiton olevan kruunu hänen uralleen.

"Tämä on niin vaativa kisa, ja hevosen pitää juuri tänä viikonloppuna olla kunnossa. Se ei auta, jos hevonen on kuukautta aiemmin tai myöhemmin huippukunnossa. On se hieno tunne, kun tätä hommaa on niin pitkään tehnyt, ja suomenhevonen on pääasiassa ollu meidän tallimme juttu", Kotilainen sanoi.

Taisto oli niin tiukka, että maalintulon jälkeen Kotilaisella ei ollut varmuutta siitä, miten kokonaiskisassa kävi. Lopulta Kouvolan kaiuttimista kajahti tieto siitä, että jo 70-luvulla ravihevosten kasvattamisen aloittaneen Markku Lumiahon omistama ja kasvattama Lumi-Oosa on uusi kuningatar.

"Hienot on fiilikset. Koko päivän riitti miettimistä, tämä pitkä matka jännitti. Se meni kuitenkin parhaalla melkein parhaalla mahdollisella tavalla", Kotilainen summasi päätösmatkan jälkeen.

